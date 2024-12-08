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Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле - РИА Новости, 08.12.2024
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21:38 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/siriya-1988051044.html
Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле
Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле - РИА Новости, 08.12.2024
Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле
Россия всегда выступала за поиск политического решения по Сирии, сообщил источник РИА Новости в Кремле. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:38
2024-12-08T21:38
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сирия
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия всегда выступала за поиск политического решения по Сирии, сообщил источник РИА Новости в Кремле. "Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН", - сказал собеседник агентства.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле

Россия всегда выступала за поиск политического решения по Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия всегда выступала за поиск политического решения по Сирии, сообщил источник РИА Новости в Кремле.
«
"Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН", - сказал собеседник агентства.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияСирияООНОбострение ситуации в Сирии — 2024В мире
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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