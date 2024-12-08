https://ria.ru/20241208/siriya-1988051044.html

Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле

Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле - РИА Новости, 08.12.2024

Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле

Россия всегда выступала за поиск политического решения по Сирии, сообщил источник РИА Новости в Кремле. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:38

2024-12-08T21:38

2024-12-08T21:38

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

сирия

оон

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия всегда выступала за поиск политического решения по Сирии, сообщил источник РИА Новости в Кремле. "Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН", - сказал собеседник агентства.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире