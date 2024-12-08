https://ria.ru/20241208/siriya-1988051044.html
Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле
Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле - РИА Новости, 08.12.2024
Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле
Россия всегда выступала за поиск политического решения по Сирии, сообщил источник РИА Новости в Кремле. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:38
2024-12-08T21:38
2024-12-08T21:38
парламентское собрание союза беларуси и россии
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия всегда выступала за поиск политического решения по Сирии, сообщил источник РИА Новости в Кремле. "Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН", - сказал собеседник агентства.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Россия всегда выступала за переговоры по Сирии, заявил источник в Кремле
Россия всегда выступала за поиск политического решения по Сирии