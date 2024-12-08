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Саудовская Аравия выступила на стороне сирийского народа - РИА Новости, 08.12.2024
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19:57 08.12.2024 (обновлено: 21:54 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988042774.html
Саудовская Аравия выступила на стороне сирийского народа
Саудовская Аравия выступила на стороне сирийского народа - РИА Новости, 08.12.2024
Саудовская Аравия выступила на стороне сирийского народа
Саудовская Аравия выступает на стороне сирийского народа и его выбора, призывает к усилиям для сохранения единства страны, говорится в заявлении саудовского МИД РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:57
2024-12-08T21:54
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
саудовская аравия
сирия
война в сирии
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия выступает на стороне сирийского народа и его выбора, призывает к усилиям для сохранения единства страны, говорится в заявлении саудовского МИД в связи со сменой власти в Сирии в микроблоге королевства в социальной сети Х."Королевство Саудовская Аравия подтверждает, что выступает на стороне братского сирийского народа и его выбора в этот особый период в истории Сирии, и призывает удвоить усилия для сохранения единства Сирии", - отмечается в заявлении.Кроме того, МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество "сотрудничать с сирийцами ради блага их страны, не вмешиваться в её внутренние дела".Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/oon-1988043900.html
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, саудовская аравия, сирия, война в сирии
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Саудовская Аравия, Сирия, Война в Сирии
Саудовская Аравия выступила на стороне сирийского народа

Саудовская Аравия призвала к усилиям для сохранения единства Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия
Боевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия выступает на стороне сирийского народа и его выбора, призывает к усилиям для сохранения единства страны, говорится в заявлении саудовского МИД в связи со сменой власти в Сирии в микроблоге королевства в социальной сети Х.
"Королевство Саудовская Аравия подтверждает, что выступает на стороне братского сирийского народа и его выбора в этот особый период в истории Сирии, и призывает удвоить усилия для сохранения единства Сирии", - отмечается в заявлении.
Кроме того, МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество "сотрудничать с сирийцами ради блага их страны, не вмешиваться в её внутренние дела".
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Обострение ситуации в Сирии — 2024В миреСаудовская АравияСирияВойна в Сирии
 
 
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