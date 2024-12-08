https://ria.ru/20241208/siriya-1988042774.html

Саудовская Аравия выступила на стороне сирийского народа

Саудовская Аравия выступила на стороне сирийского народа - РИА Новости, 08.12.2024

Саудовская Аравия выступила на стороне сирийского народа

Саудовская Аравия выступает на стороне сирийского народа и его выбора, призывает к усилиям для сохранения единства страны, говорится в заявлении саудовского МИД РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:57

2024-12-08T19:57

2024-12-08T21:54

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

саудовская аравия

сирия

война в сирии

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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия выступает на стороне сирийского народа и его выбора, призывает к усилиям для сохранения единства страны, говорится в заявлении саудовского МИД в связи со сменой власти в Сирии в микроблоге королевства в социальной сети Х."Королевство Саудовская Аравия подтверждает, что выступает на стороне братского сирийского народа и его выбора в этот особый период в истории Сирии, и призывает удвоить усилия для сохранения единства Сирии", - отмечается в заявлении.Кроме того, МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество "сотрудничать с сирийцами ради блага их страны, не вмешиваться в её внутренние дела".Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/oon-1988043900.html

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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, саудовская аравия, сирия, война в сирии