ЛАГ призвала поддержать сирийский народ
ЛАГ призвала поддержать сирийский народ, в том числе снять какие-либо санкции
© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призывает поддержать сирийский народ, в том числе снять какие-либо санкции против Сирии, и обещает продолжить оказание поддержки стране, сообщается в заявлении генерального секретариата организации.
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"Генеральный секретариат Лиги арабских государств призывает все стороны, заинтересованные в достижении региональной и международной стабильности, поддержать сирийский народ в прохождении этого полного вызовов переходного периода, в том числе путем снятия каких-либо санкций", - говорится в заявлении.
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ЛАГ подчеркнула, что сирийцы должны отстаивать концепции терпимости и диалога и ставить интересы страны превыше всего.
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"Генеральный секретариат ЛАГ подчеркивает, что продолжит сопровождать и поддерживать Сирию, чтобы она благополучно преодолела нынешний этап", - отмечается в заявлении.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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