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ЛАГ призвала поддержать сирийский народ - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
19:39 08.12.2024 (обновлено: 20:00 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988039921.html
ЛАГ призвала поддержать сирийский народ
ЛАГ призвала поддержать сирийский народ - РИА Новости, 08.12.2024
ЛАГ призвала поддержать сирийский народ
Лига арабских государств (ЛАГ) призывает поддержать сирийский народ, в том числе снять какие-либо санкции против Сирии, и обещает продолжить оказание поддержки... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:39
2024-12-08T20:00
война в сирии
в мире
сирия
лига арабских государств
обострение ситуации в сирии — 2024
башар асад
россия
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призывает поддержать сирийский народ, в том числе снять какие-либо санкции против Сирии, и обещает продолжить оказание поддержки стране, сообщается в заявлении генерального секретариата организации."Генеральный секретариат Лиги арабских государств призывает все стороны, заинтересованные в достижении региональной и международной стабильности, поддержать сирийский народ в прохождении этого полного вызовов переходного периода, в том числе путем снятия каких-либо санкций", - говорится в заявлении.ЛАГ подчеркнула, что сирийцы должны отстаивать концепции терпимости и диалога и ставить интересы страны превыше всего."Генеральный секретариат ЛАГ подчеркивает, что продолжит сопровождать и поддерживать Сирию, чтобы она благополучно преодолела нынешний этап", - отмечается в заявлении.Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, сирия, лига арабских государств, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, россия
Война в Сирии, В мире, Сирия, Лига арабских государств, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад, Россия
ЛАГ призвала поддержать сирийский народ

ЛАГ призвала поддержать сирийский народ, в том числе снять какие-либо санкции

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призывает поддержать сирийский народ, в том числе снять какие-либо санкции против Сирии, и обещает продолжить оказание поддержки стране, сообщается в заявлении генерального секретариата организации.
«
"Генеральный секретариат Лиги арабских государств призывает все стороны, заинтересованные в достижении региональной и международной стабильности, поддержать сирийский народ в прохождении этого полного вызовов переходного периода, в том числе путем снятия каких-либо санкций", - говорится в заявлении.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
Вчера, 15:18
ЛАГ подчеркнула, что сирийцы должны отстаивать концепции терпимости и диалога и ставить интересы страны превыше всего.
«
"Генеральный секретариат ЛАГ подчеркивает, что продолжит сопровождать и поддерживать Сирию, чтобы она благополучно преодолела нынешний этап", - отмечается в заявлении.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
 
Война в СирииВ миреСирияЛига арабских государствОбострение ситуации в Сирии — 2024Башар АсадРоссия
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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