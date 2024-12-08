https://ria.ru/20241208/siriya-1988039921.html

ЛАГ призвала поддержать сирийский народ

ЛАГ призвала поддержать сирийский народ - РИА Новости, 08.12.2024

ЛАГ призвала поддержать сирийский народ

Лига арабских государств (ЛАГ) призывает поддержать сирийский народ, в том числе снять какие-либо санкции против Сирии, и обещает продолжить оказание поддержки... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:39

2024-12-08T19:39

2024-12-08T20:00

война в сирии

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сирия

лига арабских государств

обострение ситуации в сирии — 2024

башар асад

россия

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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призывает поддержать сирийский народ, в том числе снять какие-либо санкции против Сирии, и обещает продолжить оказание поддержки стране, сообщается в заявлении генерального секретариата организации."Генеральный секретариат Лиги арабских государств призывает все стороны, заинтересованные в достижении региональной и международной стабильности, поддержать сирийский народ в прохождении этого полного вызовов переходного периода, в том числе путем снятия каких-либо санкций", - говорится в заявлении.ЛАГ подчеркнула, что сирийцы должны отстаивать концепции терпимости и диалога и ставить интересы страны превыше всего."Генеральный секретариат ЛАГ подчеркивает, что продолжит сопровождать и поддерживать Сирию, чтобы она благополучно преодолела нынешний этап", - отмечается в заявлении.Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, лига арабских государств, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, россия