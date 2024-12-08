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Вооруженная оппозиция в Сирии наладила каналы связи с российской стороной - РИА Новости, 08.12.2024
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18:42 08.12.2024 (обновлено: 18:59 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988029999.html
Вооруженная оппозиция в Сирии наладила каналы связи с российской стороной
Вооруженная оппозиция в Сирии наладила каналы связи с российской стороной - РИА Новости, 08.12.2024
Вооруженная оппозиция в Сирии наладила каналы связи с российской стороной
Вооруженная оппозиция Сирии наладила каналы связи с российской стороной, утверждает источник РИА Новости, близкий к руководству оппозиции. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:42
2024-12-08T18:59
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
сирия
башар асад
россия
война в сирии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии наладила каналы связи с российской стороной, утверждает источник РИА Новости, близкий к руководству оппозиции."В настоящее время у нас налажены каналы связи с российским правительством", - сообщил источник.Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
https://ria.ru/20241208/asad-1988003265.html
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, башар асад, россия, война в сирии
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Башар Асад, Россия, Война в Сирии
Вооруженная оппозиция в Сирии наладила каналы связи с российской стороной

Вооруженная сирийская оппозиция наладила каналы связи с российской стороной

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии наладила каналы связи с российской стороной, утверждает источник РИА Новости, близкий к руководству оппозиции.
"В настоящее время у нас налажены каналы связи с российским правительством", - сообщил источник.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
Вчера, 15:18
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Асад покинул Сирию
Вчера, 14:34
 
Обострение ситуации в Сирии — 2024В миреСирияБашар АсадРоссияВойна в Сирии
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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