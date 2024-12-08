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Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
16:22 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/siriya-1988017421.html
Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск
Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск - РИА Новости, 08.12.2024
Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск
Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией.
2024-12-08T16:22
2024-12-08T16:22
видео
в мире
сирия
дамаск (город)
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
война в сирии
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Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли остался в городе и выразил готовность к мирному урегулированию ситуации, если сирийцы изберут новое правительство. Вооруженные лидеры оппозиции вошли во дворец Асада. В крупных городах страны начались поджоги и мародерство.МИД России заявил, что российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент угрозы их безопасности нет.
сирия
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск
Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли остался в городе и выразил готовность к мирному урегулированию ситуации, если сирийцы изберут новое правительство. Вооруженные лидеры оппозиции вошли во дворец Асада. В крупных городах страны начались поджоги и мародерство. МИД России заявило, что российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент угрозы их безопасности нет.
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видео, в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, видео
Видео, В мире, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск
Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией.
2024-12-08T16:22
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Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск

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Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией.
Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли остался в городе и выразил готовность к мирному урегулированию ситуации, если сирийцы изберут новое правительство. Вооруженные лидеры оппозиции вошли во дворец Асада. В крупных городах страны начались поджоги и мародерство.
МИД России заявил, что российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент угрозы их безопасности нет.
 
Война в СирииВидеоВ миреСирияДамаск (город)Башар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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