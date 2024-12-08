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Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск

Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск - РИА Новости, 08.12.2024

Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск

Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией.

2024-12-08T16:22

2024-12-08T16:22

2024-12-08T16:22

видео

в мире

сирия

дамаск (город)

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

война в сирии

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Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли остался в городе и выразил готовность к мирному урегулированию ситуации, если сирийцы изберут новое правительство. Вооруженные лидеры оппозиции вошли во дворец Асада. В крупных городах страны начались поджоги и мародерство.МИД России заявил, что российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент угрозы их безопасности нет.

сирия

дамаск (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба и мародеры. Сирийская оппозиция захватила Дамаск Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли остался в городе и выразил готовность к мирному урегулированию ситуации, если сирийцы изберут новое правительство. Вооруженные лидеры оппозиции вошли во дворец Асада. В крупных городах страны начались поджоги и мародерство. МИД России заявило, что российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент угрозы их безопасности нет. 2024-12-08T16:22 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

видео, в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, видео