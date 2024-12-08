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МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:02 08.12.2024 (обновлено: 15:44 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988007996.html
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции - РИА Новости, 08.12.2024
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции
Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции на фон обострения в стране, заявили в российском МИД. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:02
2024-12-08T15:44
война в сирии
в мире
москва
сирия
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции на фон обострения в стране, заявили в российском МИД."В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, москва, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Война в Сирии, В мире, Москва, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции

МИД РФ: Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции на фон обострения в стране, заявили в российском МИД.
«
"В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
 
Война в СирииВ миреМоскваСирияРоссияОбострение ситуации в Сирии — 2024Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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