https://ria.ru/20241208/siriya-1988007996.html
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции - РИА Новости, 08.12.2024
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции
Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции на фон обострения в стране, заявили в российском МИД. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:02
2024-12-08T15:02
2024-12-08T15:44
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обострение ситуации в сирии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции на фон обострения в стране, заявили в российском МИД."В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Война в Сирии, В мире, Москва, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции
МИД РФ: Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции