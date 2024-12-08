https://ria.ru/20241208/siriya-1988007996.html

МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции

МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции - РИА Новости, 08.12.2024

МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции

Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции на фон обострения в стране, заявили в российском МИД. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:02

2024-12-08T15:02

2024-12-08T15:44

война в сирии

в мире

москва

сирия

россия

обострение ситуации в сирии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции на фон обострения в стране, заявили в российском МИД."В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)