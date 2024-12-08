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Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД
Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД - РИА Новости, 08.12.2024
Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД
На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:42
2024-12-08T14:42
2024-12-08T15:08
война в сирии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении."На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет", - говорится в сообщении.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Война в Сирии, Сирия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД
МИД: серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии пока нет