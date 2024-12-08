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Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
14:42 08.12.2024 (обновлено: 15:08 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988004333.html
Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД
Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД - РИА Новости, 08.12.2024
Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД
На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:42
2024-12-08T15:08
война в сирии
сирия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении."На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет", - говорится в сообщении.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Война в Сирии, Сирия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД

МИД: серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии пока нет

© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении.
"На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет", - говорится в сообщении.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
 
Война в СирииСирияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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