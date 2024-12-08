https://ria.ru/20241208/siriya-1988004333.html

Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД

Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД - РИА Новости, 08.12.2024

Угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, заявил МИД

На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:42

2024-12-08T14:42

2024-12-08T15:08

война в сирии

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении."На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет", - говорится в сообщении.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире