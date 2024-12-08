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Оставшимся в Дамаске министрам гарантировали безопасность - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
09:48 08.12.2024 (обновлено: 12:17 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974212.html
Оставшимся в Дамаске министрам гарантировали безопасность
Оставшимся в Дамаске министрам гарантировали безопасность - РИА Новости, 08.12.2024
Оставшимся в Дамаске министрам гарантировали безопасность
Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб утверждает в эфире телеканала Al-Arabiya, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:48
2024-12-08T12:17
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дамаск (город)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб утверждает в эфире телеканала Al-Arabiya, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске членам кабинета министров Сирии.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с частью министров остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*."Мы общались с руководством оперативного штаба боевиков, один из ответственных в группировке ХТШ* дал нам гарантии, что министры находятся в безопасности и нам ничто не угрожает", - сообщил аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, дамаск (город), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Оставшимся в Дамаске министрам гарантировали безопасность

Оставшимся в Дамаске членам правительства гарантировали безопасность

© AP Photo / Omar SanadikiОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб утверждает в эфире телеканала Al-Arabiya, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске членам кабинета министров Сирии.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с частью министров остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
«
"Мы общались с руководством оперативного штаба боевиков, один из ответственных в группировке ХТШ* дал нам гарантии, что министры находятся в безопасности и нам ничто не угрожает", - сообщил аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya.
* Террористическая организация, запрещена в России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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