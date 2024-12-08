https://ria.ru/20241208/siriya-1987974212.html

Оставшимся в Дамаске министрам гарантировали безопасность

Оставшимся в Дамаске министрам гарантировали безопасность - РИА Новости, 08.12.2024

Оставшимся в Дамаске министрам гарантировали безопасность

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб утверждает в эфире телеканала Al-Arabiya, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:48

2024-12-08T09:48

2024-12-08T12:17

война в сирии

в мире

дамаск (город)

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987966725_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_400cd06b12ddfff8702f47121c94ba3d.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб утверждает в эфире телеканала Al-Arabiya, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске членам кабинета министров Сирии.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с частью министров остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*."Мы общались с руководством оперативного штаба боевиков, один из ответственных в группировке ХТШ* дал нам гарантии, что министры находятся в безопасности и нам ничто не угрожает", - сообщил аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

дамаск (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дамаск (город), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024