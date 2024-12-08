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Премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
09:32 08.12.2024 (обновлено: 17:14 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987971787.html
Премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны
Премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны - РИА Новости, 08.12.2024
Премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что в истории Сирии начинается новая эпоха. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:32
2024-12-08T17:14
война в сирии
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что в истории Сирии начинается новая эпоха."В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", — заявил аль-Джаляли.Ранее захватившие гостелевидение оппозиционеры в Сирии выступили в телеэфире с утверждением, что они установили контроль над страной.
https://ria.ru/20241208/premer-1987972626.html
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о новом этапе в истории страны

© Фото : SANA Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : SANA
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что в истории Сирии начинается новая эпоха.
"В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", — заявил аль-Джаляли.
Ранее захватившие гостелевидение оппозиционеры в Сирии выступили в телеэфире с утверждением, что они установили контроль над страной.
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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