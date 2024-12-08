https://ria.ru/20241208/siriya-1987971787.html

Премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны

Премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны - РИА Новости, 08.12.2024

Премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что в истории Сирии начинается новая эпоха. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:32

2024-12-08T09:32

2024-12-08T17:14

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что в истории Сирии начинается новая эпоха."В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", — заявил аль-Джаляли.Ранее захватившие гостелевидение оппозиционеры в Сирии выступили в телеэфире с утверждением, что они установили контроль над страной.

https://ria.ru/20241208/premer-1987972626.html

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024