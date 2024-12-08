https://ria.ru/20241208/siriya-1987962662.html
В Белом доме заявили, что внимательно следят за событиями в Сирии
В Белом доме заявили, что внимательно следят за событиями в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
В Белом доме заявили, что внимательно следят за событиями в Сирии
Представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что президент США Джо Байден и его администрация внимательно следят за военными... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T07:38
2024-12-08T07:38
2024-12-08T07:43
война в сирии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что президент США Джо Байден и его администрация внимательно следят за военными действиями в Сирии."Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянную связь с региональными партнерами", - написал Саветт в соцсети X.В ночь на воскресенье турецкое госагентство Anadolu утверждало, что сирийские боевики контролируют центр города Хомс. Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники также сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой - около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.Под утро телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними. Сирийская радиостанция Sham FM сообщала, что в Дамаске были слышны взрывы.Позднее саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление премьера Сирии сообщил, что тот находится в своем доме и не намерен покидать его. Премьер, как утверждается, также заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не наносить ущерб государственной собственности.
https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html
https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html
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в мире, сша, сирия, джо байден, хомс (город), дамаск (город), реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, США, Сирия, Джо Байден, Хомс (город), Дамаск (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Белом доме заявили, что внимательно следят за событиями в Сирии
В Белом доме заявили, что внимательно следят за происходящими событиями в Сирии