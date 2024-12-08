WSJ: Иран предупреждал Асада об ограниченной помощи в борьбе с боевиками
WSJ: Тегеран предупреждал Асада об ограниченной помощи в борьбе с боевиками
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкПлакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Иран предупреждал президента Сирии Башара Асада о том, что помощь его властям в борьбе с боевиками, захватившими часть территории страны, будет ограниченной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимного иракского чиновника, утверждала, что Иран начал вывод с территории Сирии части своих командиров из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и части дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления боевиков на Дамаск. Позднее в прямом эфире иранского государственного телевидения посол Ирана в Сирийской Арабской Республике Хосейн Акбари заявил, что диппредставительство исламской республики в Сирии продолжает выполнять свою работу.
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Как добавили неназванные источники, знакомые с ситуацией, Иран вывел из страны своих старших командиров, дислоцированных на востоке Сирии.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
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После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) в четвертом по величине городе Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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