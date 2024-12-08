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МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве - РИА Новости, 08.12.2024
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08:45 08.12.2024 (обновлено: 16:07 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/shvetsii-1987966327.html
МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве
МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве - РИА Новости, 08.12.2024
МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве
Россия получила ноту посольства Швеции из-за инцидента у дипмиссии в Москве, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T08:45
2024-12-08T16:07
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия получила ноту посольства Швеции из-за инцидента у дипмиссии в Москве, сообщили РИА Новости в МИД.В министерстве напомнили, что утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад здания бутылками с краской. Сотрудники полиции задержали их на месте преступления."Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря", — уточнили в ведомстве.Там отметили, что российская сторона подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания по пункту 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, для предотвращения нарушений спокойствия представительства или оскорбления его достоинства, поэтому отреагирует на инцидент должным образом.В МИД добавили, что российские правоохранительные органы в таких ситуациях всегда действуют профессионально и эффективно. Они оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают злоумышленников к ответственности.
https://ria.ru/20241129/posolstvo-1986420873.html
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в мире, швеция, москва, россия
В мире, Швеция, Москва, Россия
МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве

МИД получил ноту по инциденту с посольством Швеции, которое забросали краской

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия получила ноту посольства Швеции из-за инцидента у дипмиссии в Москве, сообщили РИА Новости в МИД.
В министерстве напомнили, что утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад здания бутылками с краской. Сотрудники полиции задержали их на месте преступления.
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Посольство России в Швеции ответило на случаи вандализма против дипмиссии
29 ноября, 13:11
«
"Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря", — уточнили в ведомстве.
Там отметили, что российская сторона подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания по пункту 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, для предотвращения нарушений спокойствия представительства или оскорбления его достоинства, поэтому отреагирует на инцидент должным образом.
В МИД добавили, что российские правоохранительные органы в таких ситуациях всегда действуют профессионально и эффективно. Они оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают злоумышленников к ответственности.
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