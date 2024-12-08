https://ria.ru/20241208/shvetsii-1987966327.html
МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве
МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве - РИА Новости, 08.12.2024
МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве
Россия получила ноту посольства Швеции из-за инцидента у дипмиссии в Москве, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T08:45
2024-12-08T08:45
2024-12-08T16:07
в мире
швеция
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия получила ноту посольства Швеции из-за инцидента у дипмиссии в Москве, сообщили РИА Новости в МИД.В министерстве напомнили, что утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад здания бутылками с краской. Сотрудники полиции задержали их на месте преступления."Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря", — уточнили в ведомстве.Там отметили, что российская сторона подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания по пункту 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, для предотвращения нарушений спокойствия представительства или оскорбления его достоинства, поэтому отреагирует на инцидент должным образом.В МИД добавили, что российские правоохранительные органы в таких ситуациях всегда действуют профессионально и эффективно. Они оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают злоумышленников к ответственности.
https://ria.ru/20241129/posolstvo-1986420873.html
https://ria.ru/20241024/shvetsiya--1979840043.html
швеция
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, москва, россия
В мире, Швеция, Москва, Россия
МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве
МИД получил ноту по инциденту с посольством Швеции, которое забросали краской
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия получила ноту посольства Швеции из-за инцидента у дипмиссии в Москве, сообщили РИА Новости в МИД.
В министерстве напомнили, что утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад здания бутылками с краской. Сотрудники полиции задержали их на месте преступления.
«
"Нота посольства Швеции
от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря", — уточнили в ведомстве.
Там отметили, что российская сторона подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания по пункту 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, для предотвращения нарушений спокойствия представительства или оскорбления его достоинства, поэтому отреагирует на инцидент должным образом.
В МИД добавили, что российские правоохранительные органы в таких ситуациях всегда действуют профессионально и эффективно. Они оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают злоумышленников к ответственности.