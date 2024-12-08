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Югра стремится вывести на международный рынок свою сельхозпродукцию - РИА Новости, 08.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:18 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/selkhozproduktsiya-1988028395.html
Югра стремится вывести на международный рынок свою сельхозпродукцию
Югра стремится вывести на международный рынок свою сельхозпродукцию - РИА Новости, 08.12.2024
Югра стремится вывести на международный рынок свою сельхозпродукцию
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук на открытии выставки-ярмарки окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" заявил, что... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:18
2024-12-08T18:18
ханты-мансийский автономный округ
экономика
руслан кухарук
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук на открытии выставки-ярмарки окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" заявил, что одна из важных задач агропромышленного комплекса - продвижение местной сельхозпродукции на крупный международный рынок, сообщили в департаменте внутренней политики округа. "В этом году выставка объединила рекордное количество товаропроизводителей – 234 участника из всех муниципалитетов Югры. На выставке представлены бренды, благодаря которым о Югре знают далеко за ее пределами… Как подчеркнул губернатор, выход продукции на крупные российский и международный рынки — одна из задач, которые стоят перед сферой агропромышленного комплекса региона", - говорится в сообщении. Для продвижения продукции в округе используют знак качества "Сделано в Югре" как возможность представлять свой бренд, продукт на полках крупных торговых сетей. Кроме того, есть югорская продукция, которая имеет статусы "Органика" и "Халяль", что снимает барьеры для выхода на международный рынок. Округ готов работать над модернизацией системы мер поддержки под запросы югорских предпринимателей. В частности, есть запрос на единую цифровую платформу, которая позволит небольшим предприятиям, семейному бизнесу и самозанятым реализовывать свою продукцию не только в границах своего муниципалитета, но в других субъектах России. Также планируется провести модернизацию региональной системы АПК, в том числе оленеводчества с учетом идей, инициатив и запросов от предпринимателей и местных компаний, со ссылкой на губернатора сообщает департамент внутренней политики Югры. XXVII выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" стала одним из первых крупных событий серии мероприятий, приуроченных ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа.
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экономика, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Руслан Кухарук, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
Югра стремится вывести на международный рынок свою сельхозпродукцию

Кухарук назвал одной из задач Югры — вывод с/х продукции на международный рынок

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск сверху
Вид на Ханты-Мансийск сверху - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук на открытии выставки-ярмарки окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" заявил, что одна из важных задач агропромышленного комплекса - продвижение местной сельхозпродукции на крупный международный рынок, сообщили в департаменте внутренней политики округа.
«
"В этом году выставка объединила рекордное количество товаропроизводителей – 234 участника из всех муниципалитетов Югры. На выставке представлены бренды, благодаря которым о Югре знают далеко за ее пределами… Как подчеркнул губернатор, выход продукции на крупные российский и международный рынки — одна из задач, которые стоят перед сферой агропромышленного комплекса региона", - говорится в сообщении.
Для продвижения продукции в округе используют знак качества "Сделано в Югре" как возможность представлять свой бренд, продукт на полках крупных торговых сетей. Кроме того, есть югорская продукция, которая имеет статусы "Органика" и "Халяль", что снимает барьеры для выхода на международный рынок.
Округ готов работать над модернизацией системы мер поддержки под запросы югорских предпринимателей. В частности, есть запрос на единую цифровую платформу, которая позволит небольшим предприятиям, семейному бизнесу и самозанятым реализовывать свою продукцию не только в границах своего муниципалитета, но в других субъектах России. Также планируется провести модернизацию региональной системы АПК, в том числе оленеводчества с учетом идей, инициатив и запросов от предпринимателей и местных компаний, со ссылкой на губернатора сообщает департамент внутренней политики Югры.
XXVII выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" стала одним из первых крупных событий серии мероприятий, приуроченных ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаРуслан КухарукХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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