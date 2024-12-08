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Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 100 тысяч рублей - РИА Новости, 08.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:46 08.12.2024 (обновлено: 16:47 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/schelkunchik-1988019508.html
Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 100 тысяч рублей
Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 100 тысяч рублей - РИА Новости, 08.12.2024
Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 100 тысяч рублей
Максимальная ставка за один билет на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 25 декабря в 12.00, составила 100 тысяч рублей на аукционе в РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:46
2024-12-08T16:47
культура
павел сорокин
большой театр
щелкунчик
россия
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за один билет на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 25 декабря в 12.00, составила 100 тысяч рублей на аукционе в воскресенье при стартовой стоимости в 50 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в воскресенье в 10.00 мск начал продажу билетов на балет "Щелкунчик" 25 декабря. Торги завершились в 12.39 мск. Лучшее предложение за один билет в партер составило 100 тысяч рублей при начальной цене в 50 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты во втором ряду партера - с 9 по 11 места. Наибольшая ставка за комплект из двух билетов составила 150 тысяч рублей при начальной цене 100 тысяч рублей - это билеты в партер на первый ряд, 16 и 17 места. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. Так, 25 декабря в 12.00 на сцену выйдут Мария Кошкарева и Артемий Беляков, дирижером выступит Павел Сорокин. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
https://ria.ru/20241112/teatr-1983399669.html
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павел сорокин, большой театр, щелкунчик, россия, москва
Культура, Павел Сорокин, Большой театр, Щелкунчик, Россия, Москва
Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 100 тысяч рублей

Ставка за билет на балет "Щелкунчик" в Большом театре достигла 100 тысяч рублей

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за один билет на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 25 декабря в 12.00, составила 100 тысяч рублей на аукционе в воскресенье при стартовой стоимости в 50 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов.
Большой театр в воскресенье в 10.00 мск начал продажу билетов на балет "Щелкунчик" 25 декабря. Торги завершились в 12.39 мск.
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Директор Большого театра ответил на критику по поводу дороговизны билетов
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Лучшее предложение за один билет в партер составило 100 тысяч рублей при начальной цене в 50 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты во втором ряду партера - с 9 по 11 места.
Наибольшая ставка за комплект из двух билетов составила 150 тысяч рублей при начальной цене 100 тысяч рублей - это билеты в партер на первый ряд, 16 и 17 места.
Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. Так, 25 декабря в 12.00 на сцену выйдут Мария Кошкарева и Артемий Беляков, дирижером выступит Павел Сорокин.
Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
Афиша к вечеру балетов Место во вселенной - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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КультураПавел СорокинБольшой театрЩелкунчикРоссияМосква
 
 
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