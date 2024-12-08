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Ленобласть заняла второе место международной премии "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 08.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
20:45 08.12.2024 (обновлено: 20:46 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/premiya-1988046660.html
Ленобласть заняла второе место международной премии "МЫВМЕСТЕ"
Ленобласть заняла второе место международной премии "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 08.12.2024
Ленобласть заняла второе место международной премии "МЫВМЕСТЕ"
Ленинградская область заняла 2 место международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Субъект Российской Федерации", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:45
2024-12-08T20:46
ленинградская область
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ленинградская область
россия
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Ленинградская область заняла 2 место международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Субъект Российской Федерации", сообщает пресс-служба правительства региона. "Ленинградская область всегда была и остается территорией добрых дел и взаимной поддержки. Сегодня мы в очередной раз это доказали", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко. Эксперты премии оценивали комплексные системные программы поддержки некоммерческого сектора, благотворительности, волонтерства, реализуемые правительством региона. По информации правительства Ленобласти, число жителей региона, участвующих в благотворительных и волонтёрских инициативах, превысило 38 тысяч, а организаторов добровольческой деятельности — более тысячи человек. На территории области открыто 15 центров общественного развития "Добро.Центр", зарегистрировано более 2200 НКО, в том числе 16 НКО — исполнителей общественно полезных услуг. "Кроме того, в регионе успешно запущен механизм по вовлечению бизнеса в развитие социальных инициатив и поддержки СО НКО — так, фонд третьего конкурса конкурса грантов губернатора для некоммерческих организаций пополнился средствами крупного бизнеса", - подчеркнули в пресс-службе правительства. Председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен отметила, что главное достижение 2023 года — принятие первой в России стратегии развития некоммерческого сектора. "Плановые показатели стратегии выполнены, а некоторые уже опережают сроки. Приоритетные направления на 2025 год — развитие культуры благотворительности и вовлечение бизнеса", - отметила она.
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общество, ленинградская область, россия, александр дрозденко
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко
Ленобласть заняла второе место международной премии "МЫВМЕСТЕ"

Ленинградская область заняла второе место в международной премии "МЫВМЕСТЕ"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Ленинградская область заняла 2 место международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Субъект Российской Федерации", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ленинградская область всегда была и остается территорией добрых дел и взаимной поддержки. Сегодня мы в очередной раз это доказали", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Эксперты премии оценивали комплексные системные программы поддержки некоммерческого сектора, благотворительности, волонтерства, реализуемые правительством региона.
По информации правительства Ленобласти, число жителей региона, участвующих в благотворительных и волонтёрских инициативах, превысило 38 тысяч, а организаторов добровольческой деятельности — более тысячи человек. На территории области открыто 15 центров общественного развития "Добро.Центр", зарегистрировано более 2200 НКО, в том числе 16 НКО — исполнителей общественно полезных услуг.
"Кроме того, в регионе успешно запущен механизм по вовлечению бизнеса в развитие социальных инициатив и поддержки СО НКО — так, фонд третьего конкурса конкурса грантов губернатора для некоммерческих организаций пополнился средствами крупного бизнеса", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
Председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен отметила, что главное достижение 2023 года — принятие первой в России стратегии развития некоммерческого сектора.
"Плановые показатели стратегии выполнены, а некоторые уже опережают сроки. Приоритетные направления на 2025 год — развитие культуры благотворительности и вовлечение бизнеса", - отметила она.
 
Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьРоссияАлександр Дрозденко
 
 
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