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Ленобласть заняла второе место международной премии "МЫВМЕСТЕ"
Ленобласть заняла второе место международной премии "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 08.12.2024
Ленобласть заняла второе место международной премии "МЫВМЕСТЕ"
Ленинградская область заняла 2 место международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Субъект Российской Федерации", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:45
2024-12-08T20:45
2024-12-08T20:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Ленинградская область заняла 2 место международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Субъект Российской Федерации", сообщает пресс-служба правительства региона. "Ленинградская область всегда была и остается территорией добрых дел и взаимной поддержки. Сегодня мы в очередной раз это доказали", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко. Эксперты премии оценивали комплексные системные программы поддержки некоммерческого сектора, благотворительности, волонтерства, реализуемые правительством региона. По информации правительства Ленобласти, число жителей региона, участвующих в благотворительных и волонтёрских инициативах, превысило 38 тысяч, а организаторов добровольческой деятельности — более тысячи человек. На территории области открыто 15 центров общественного развития "Добро.Центр", зарегистрировано более 2200 НКО, в том числе 16 НКО — исполнителей общественно полезных услуг. "Кроме того, в регионе успешно запущен механизм по вовлечению бизнеса в развитие социальных инициатив и поддержки СО НКО — так, фонд третьего конкурса конкурса грантов губернатора для некоммерческих организаций пополнился средствами крупного бизнеса", - подчеркнули в пресс-службе правительства. Председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен отметила, что главное достижение 2023 года — принятие первой в России стратегии развития некоммерческого сектора. "Плановые показатели стратегии выполнены, а некоторые уже опережают сроки. Приоритетные направления на 2025 год — развитие культуры благотворительности и вовлечение бизнеса", - отметила она.
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общество, ленинградская область, россия, александр дрозденко
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко
Ленобласть заняла второе место международной премии "МЫВМЕСТЕ"
Ленинградская область заняла второе место в международной премии "МЫВМЕСТЕ"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Ленинградская область заняла 2 место международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Субъект Российской Федерации", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ленинградская область всегда была и остается территорией добрых дел и взаимной поддержки. Сегодня мы в очередной раз это доказали", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Эксперты премии оценивали комплексные системные программы поддержки некоммерческого сектора, благотворительности, волонтерства, реализуемые правительством региона.
По информации правительства Ленобласти, число жителей региона, участвующих в благотворительных и волонтёрских инициативах, превысило 38 тысяч, а организаторов добровольческой деятельности — более тысячи человек. На территории области открыто 15 центров общественного развития "Добро.Центр", зарегистрировано более 2200 НКО, в том числе 16 НКО — исполнителей общественно полезных услуг.
"Кроме того, в регионе успешно запущен механизм по вовлечению бизнеса в развитие социальных инициатив и поддержки СО НКО — так, фонд третьего конкурса конкурса грантов губернатора для некоммерческих организаций пополнился средствами крупного бизнеса", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
Председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен отметила, что главное достижение 2023 года — принятие первой в России стратегии развития некоммерческого сектора.
"Плановые показатели стратегии выполнены, а некоторые уже опережают сроки. Приоритетные направления на 2025 год — развитие культуры благотворительности и вовлечение бизнеса", - отметила она.