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В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА
В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА - РИА Новости, 08.12.2024
В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА
Возгорание на промышленном объекте произошло в Воронежской области в результате падения беспилотника, оно уже ликвидировано, сообщил губернатор Александр Гусев... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T07:59
2024-12-08T07:59
2024-12-08T07:59
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возгорание на промышленном объекте произошло в Воронежской области в результате падения беспилотника, оно уже ликвидировано, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале."Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано", - написал он.Губернатор сообщил, что, предварительно, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее МО РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, в том числе шесть над Воронежской областью.
https://ria.ru/20241207/pozhar-1987906780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА
Под Воронежем произошло возгорание на промышленном объекте после падения БПЛА