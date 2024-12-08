https://ria.ru/20241208/pozhar-1987963617.html

В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА

В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА - РИА Новости, 08.12.2024

В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА

Возгорание на промышленном объекте произошло в Воронежской области в результате падения беспилотника, оно уже ликвидировано, сообщил губернатор Александр Гусев... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T07:59

2024-12-08T07:59

2024-12-08T07:59

происшествия

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возгорание на промышленном объекте произошло в Воронежской области в результате падения беспилотника, оно уже ликвидировано, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале."Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано", - написал он.Губернатор сообщил, что, предварительно, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее МО РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, в том числе шесть над Воронежской областью.

https://ria.ru/20241207/pozhar-1987906780.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)