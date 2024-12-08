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В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА - РИА Новости, 08.12.2024
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07:59 08.12.2024
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В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА
В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА - РИА Новости, 08.12.2024
В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА
Возгорание на промышленном объекте произошло в Воронежской области в результате падения беспилотника, оно уже ликвидировано, сообщил губернатор Александр Гусев... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T07:59
2024-12-08T07:59
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возгорание на промышленном объекте произошло в Воронежской области в результате падения беспилотника, оно уже ликвидировано, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале."Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано", - написал он.Губернатор сообщил, что, предварительно, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Ранее МО РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, в том числе шесть над Воронежской областью.
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происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области произошло возгорание после падения БПЛА

Под Воронежем произошло возгорание на промышленном объекте после падения БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возгорание на промышленном объекте произошло в Воронежской области в результате падения беспилотника, оно уже ликвидировано, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано", - написал он.
Губернатор сообщил, что, предварительно, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее МО РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, в том числе шесть над Воронежской областью.
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ПроисшествияВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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