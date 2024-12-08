https://ria.ru/20241208/posolstvo-1988037141.html

Венгрия приостановила работу посольства в Дамаске

Венгрия приостановила работу посольства в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024

Венгрия приостановила работу посольства в Дамаске

Посольство Венгрии в Дамаске временно закрыто, работают горячие линии экстренной консульской помощи, пока запросов от венгров в Сирии не поступало, заявил... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:33

2024-12-08T19:33

2024-12-08T19:33

война в сирии

в мире

сирия

венгрия

россия

петер сийярто

башар асад

дамаск (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01829849296c0bb6d480ce79b871ad3c.jpg

БУДАПЕШТ, 8 дек - РИА Новости. Посольство Венгрии в Дамаске временно закрыто, работают горячие линии экстренной консульской помощи, пока запросов от венгров в Сирии не поступало, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Вследствие боевых действий наше посольство в Дамаске временно закрыто, наши сотрудники находятся в безопасности с учетом обстоятельств. Граждане Венгрии в настоящее время могут связаться с нашим посольством в Бейруте, где сотрудники работают в экстренном порядке. Конечно, наши горячие линии экстренной помощи тоже работают, по ним пока никаких обращений за помощью не поступало", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он отметил, что Будапешт находится на связи с венграми, проживающими в Сирии, и продолжает оказывать гуманитарную помощь христианским общинам региона. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

сирия

венгрия

россия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, венгрия, россия, петер сийярто, башар асад, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024