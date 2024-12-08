Венгрия приостановила работу посольства в Дамаске
Сийярто: посольство Венгрии в Дамаске временно закрыто из-за боевых действий
© AP Photo / Hussein MallaСитуация в Дамаске
© AP Photo / Hussein Malla
Ситуация в Дамаске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 8 дек - РИА Новости. Посольство Венгрии в Дамаске временно закрыто, работают горячие линии экстренной консульской помощи, пока запросов от венгров в Сирии не поступало, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Вследствие боевых действий наше посольство в Дамаске временно закрыто, наши сотрудники находятся в безопасности с учетом обстоятельств. Граждане Венгрии в настоящее время могут связаться с нашим посольством в Бейруте, где сотрудники работают в экстренном порядке. Конечно, наши горячие линии экстренной помощи тоже работают, по ним пока никаких обращений за помощью не поступало", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
Вчера, 15:18
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52