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Венгрия приостановила работу посольства в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
19:33 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/posolstvo-1988037141.html
Венгрия приостановила работу посольства в Дамаске
Венгрия приостановила работу посольства в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
Венгрия приостановила работу посольства в Дамаске
Посольство Венгрии в Дамаске временно закрыто, работают горячие линии экстренной консульской помощи, пока запросов от венгров в Сирии не поступало, заявил... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:33
2024-12-08T19:33
война в сирии
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 8 дек - РИА Новости. Посольство Венгрии в Дамаске временно закрыто, работают горячие линии экстренной консульской помощи, пока запросов от венгров в Сирии не поступало, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Вследствие боевых действий наше посольство в Дамаске временно закрыто, наши сотрудники находятся в безопасности с учетом обстоятельств. Граждане Венгрии в настоящее время могут связаться с нашим посольством в Бейруте, где сотрудники работают в экстренном порядке. Конечно, наши горячие линии экстренной помощи тоже работают, по ним пока никаких обращений за помощью не поступало", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он отметил, что Будапешт находится на связи с венграми, проживающими в Сирии, и продолжает оказывать гуманитарную помощь христианским общинам региона. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, сирия, венгрия, россия, петер сийярто, башар асад, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Башар Асад, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Венгрия приостановила работу посольства в Дамаске

Сийярто: посольство Венгрии в Дамаске временно закрыто из-за боевых действий

© AP Photo / Hussein MallaСитуация в Дамаске
Ситуация в Дамаске - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Ситуация в Дамаске. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 дек - РИА Новости. Посольство Венгрии в Дамаске временно закрыто, работают горячие линии экстренной консульской помощи, пока запросов от венгров в Сирии не поступало, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Вследствие боевых действий наше посольство в Дамаске временно закрыто, наши сотрудники находятся в безопасности с учетом обстоятельств. Граждане Венгрии в настоящее время могут связаться с нашим посольством в Бейруте, где сотрудники работают в экстренном порядке. Конечно, наши горячие линии экстренной помощи тоже работают, по ним пока никаких обращений за помощью не поступало", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
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Он отметил, что Будапешт находится на связи с венграми, проживающими в Сирии, и продолжает оказывать гуманитарную помощь христианским общинам региона.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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