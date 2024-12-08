https://ria.ru/20241208/moskva-1988239739.html
Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 09.12.2024
Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы круглосуточно занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, задействовано необходимое число снегоуборочной и погрузочной... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T23:03
2024-12-08T23:03
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы круглосуточно занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, задействовано необходимое число снегоуборочной и погрузочной техники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 23.00 приступим к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в 05.00 9 декабря", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники. "Повсеместно организованы работы по зачистке лотковой зоны, погрузке и вывозу снега. Задействовано необходимое количество снегоуборочной и погрузочной техники", - добавляется в сообщении. Там также уточнили, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
https://ria.ru/20241204/biryukov-1987359008.html
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы круглосуточно занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, задействовано необходимое число снегоуборочной и погрузочной техники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 23.00 приступим к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в 05.00 9 декабря", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
"Повсеместно организованы работы по зачистке лотковой зоны, погрузке и вывозу снега. Задействовано необходимое количество снегоуборочной и погрузочной техники", - добавляется в сообщении.
Там также уточнили, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.