https://ria.ru/20241208/moskva-1988239739.html

Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 09.12.2024

Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

Городские службы круглосуточно занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, задействовано необходимое число снегоуборочной и погрузочной... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-08T23:03

2024-12-08T23:03

2024-12-09T18:24

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы круглосуточно занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, задействовано необходимое число снегоуборочной и погрузочной техники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 23.00 приступим к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в 05.00 9 декабря", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники. "Повсеместно организованы работы по зачистке лотковой зоны, погрузке и вывозу снега. Задействовано необходимое количество снегоуборочной и погрузочной техники", - добавляется в сообщении. Там также уточнили, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

https://ria.ru/20241204/biryukov-1987359008.html

https://ria.ru/20241205/moskva-1987491510.html

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москва, городское хозяйство москвы