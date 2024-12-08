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Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024
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09:09 08.12.2024 (обновлено: 10:09 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html
Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024
Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ президента... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:09
2024-12-08T10:09
политика
россия
владимир путин
рустам минниханов
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МОСКВА/КАЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Минниханова Рустама Нургалиевича - главу республики Татарстан", - говорится в указе.Тем же указом орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени награжден мэр Казани Ильсур Метшин. Ордена четвертой степени удостоен заместитель премьер-министра Татарстана - руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров.Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года, когда был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4%В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы республики после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.
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политика, россия, владимир путин, рустам минниханов
Политика, Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов
Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Минниханова орденом "За заслуги перед Отечеством"

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© POOL
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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МОСКВА/КАЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Минниханова Рустама Нургалиевича - главу республики Татарстан", - говорится в указе.
Тем же указом орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени награжден мэр Казани Ильсур Метшин. Ордена четвертой степени удостоен заместитель премьер-министра Татарстана - руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров.
Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года, когда был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4%
В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы республики после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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