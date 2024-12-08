https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html

Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024

Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ президента... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:09

2024-12-08T09:09

2024-12-08T10:09

политика

россия

владимир путин

рустам минниханов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3740b0765c69bc1deeb19f65adf34108.jpg

МОСКВА/КАЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Минниханова Рустама Нургалиевича - главу республики Татарстан", - говорится в указе.Тем же указом орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени награжден мэр Казани Ильсур Метшин. Ордена четвертой степени удостоен заместитель премьер-министра Татарстана - руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров.Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года, когда был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4%В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы республики после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.

https://ria.ru/20241115/minnikhanov-1984080482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, рустам минниханов