Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Минниханова орденом "За заслуги перед Отечеством"
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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МОСКВА/КАЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"За большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Минниханова Рустама Нургалиевича - главу республики Татарстан", - говорится в указе.
Тем же указом орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени награжден мэр Казани Ильсур Метшин. Ордена четвертой степени удостоен заместитель премьер-министра Татарстана - руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров.
Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года, когда был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4%
В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы республики после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.