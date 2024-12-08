https://ria.ru/20241208/ministr-1987979924.html

Министр внутренних дел Южной Кореи собрался в отставку

Министр внутренних дел Южной Кореи собрался в отставку - РИА Новости, 08.12.2024

Министр внутренних дел Южной Кореи собрался в отставку

Министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ли Сан Мин, являющийся близким сторонником президента Юн Сок Ёля, ранее пытавшегося ввести в стране военное... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:57

2024-12-08T10:57

2024-12-08T10:57

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СЕУЛ, 8 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ли Сан Мин, являющийся близким сторонником президента Юн Сок Ёля, ранее пытавшегося ввести в стране военное положение, заявил о планах уйти в отставку, сообщило агентство Ренхап. "Я планирую уйти с должности министра", - цитирует агентство его заявление. Ли Сан Мин извинился за то, что не смог "спокойно служить гражданам и оказывать поддержку президенту". Он заявил, что полагает недопустимым продолжение вакуума власти и неразберихи, но намерен после ухода со своего поста "внести свою лепту в новый рывок свободной Республики Корея". Ранее, как отмечает Рёнхап, министр спровоцировал скандал своей поддержкой решения президента ввести чрезвычайное военное положение, которое многими критикуется как антиконституционное и незаконное. Оппозиционная "Объединенная демократическая партия" накануне инициировала импичмент против Ли Сан Мина, голосование по этому вопросу в парламенте запланировано на 10 декабря. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Одиннадцатого декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.

https://ria.ru/20241207/prezident-1987908660.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее