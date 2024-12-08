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МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
15:34 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/mid-1988012231.html
МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра
МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра - РИА Новости, 08.12.2024
МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра
МИД РФ напомнил экстренные контакты департамента Ситуационно-кризисный центр "в свете развития ситуации" в Сирии. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:34
2024-12-08T15:34
война в сирии
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МИД РФ напомнил экстренные контакты департамента Ситуационно-кризисный центр "в свете развития ситуации" в Сирии. "В свете развития ситуации в Сирийской Арабской Республике напоминаем экстренные контакты Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Указывается, что с департаментом можно круглосуточно связаться по телефону +7 (495) 695-45-45, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Запрещенная в России террористическая группировкаОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Обострение ситуации в Сирии — 2024
МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра

МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра в связи с событиями в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МИД РФ напомнил экстренные контакты департамента Ситуационно-кризисный центр "в свете развития ситуации" в Сирии.
«
"В свете развития ситуации в Сирийской Арабской Республике напоминаем экстренные контакты Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Указывается, что с департаментом можно круглосуточно связаться по телефону +7 (495) 695-45-45, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Хаос и стрельба на улицах Дамаска: что происходит в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 10
© Getty Images / Anadolu / Omer Alven

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции и их сторонники в Хомсе, Сирия

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

© Getty Images / Anadolu / Omer Alven
2 из 10
© AP Photo / Hussein Malla

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

Захваченная резиденция Башара Асада в Дамаске

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском, Сирия

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

Боевики в Хаме

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
6 из 10
© AP Photo / Omar Sanadiki

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

Фотография президента Сирии Башара Асада лежит внутри президентского дворца в Дамаске

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

© AP Photo / Omar Sanadiki
7 из 10
© AP Photo / Omar Sanadiki

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

© AP Photo / Omar Sanadiki
8 из 10
© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

Сторонники вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer
9 из 10
© AP Photo / Hussein Malla

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Hussein Malla
10 из 10

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 10

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

© Getty Images / Anadolu / Omer Alven
2 из 10

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 10

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 10

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 10

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
6 из 10

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

© AP Photo / Omar Sanadiki
7 из 10

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

© AP Photo / Omar Sanadiki
8 из 10

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer
9 из 10

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Hussein Malla
10 из 10
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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