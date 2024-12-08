МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра в связи с событиями в Сирии
В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.
В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.
Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.
Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.
По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.
По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.
Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.
Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.
Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.
Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.
Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.
Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.
Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.
Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.
Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.
Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.
Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.
Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.
Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.
Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.
По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.
Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.
Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.
Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.
Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.
Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.
Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.
Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.