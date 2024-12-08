https://ria.ru/20241208/mid-1988012231.html

МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра

МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра - РИА Новости, 08.12.2024

МИД напомнил контакты ситуационно-кризисного центра

МИД РФ напомнил экстренные контакты департамента Ситуационно-кризисный центр "в свете развития ситуации" в Сирии. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:34

2024-12-08T15:34

2024-12-08T15:34

война в сирии

в мире

сирия

россия

дамаск (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МИД РФ напомнил экстренные контакты департамента Ситуационно-кризисный центр "в свете развития ситуации" в Сирии. "В свете развития ситуации в Сирийской Арабской Республике напоминаем экстренные контакты Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Указывается, что с департаментом можно круглосуточно связаться по телефону +7 (495) 695-45-45, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Запрещенная в России террористическая группировкаОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, россия, дамаск (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение ситуации в сирии — 2024