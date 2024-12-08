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МИД прокомментировал ситуацию в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
14:29 08.12.2024 (обновлено: 15:04 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/mid-1988002711.html
МИД прокомментировал ситуацию в Сирии
МИД прокомментировал ситуацию в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
МИД прокомментировал ситуацию в Сирии
МИД России с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии, заявило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:29
2024-12-08T15:04
война в сирии
сирия
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МИД России с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии, заявило ведомство в Telegram-канале."С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии", - говорится в сообщении.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
МИД прокомментировал ситуацию в Сирии

МИД заявил, что с крайней озабоченностью следит за событиями в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МИД России с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии, заявило ведомство в Telegram-канале.
«
"С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии", - говорится в сообщении.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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