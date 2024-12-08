https://ria.ru/20241208/mid-1988002711.html
МИД прокомментировал ситуацию в Сирии
МИД прокомментировал ситуацию в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
МИД прокомментировал ситуацию в Сирии
МИД России с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии, заявило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:29
2024-12-08T14:29
2024-12-08T15:04
война в сирии
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МИД России с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии, заявило ведомство в Telegram-канале."С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии", - говорится в сообщении.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241208/siriya-1988000676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
МИД прокомментировал ситуацию в Сирии
МИД заявил, что с крайней озабоченностью следит за событиями в Сирии