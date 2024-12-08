https://ria.ru/20241208/mid-1988002711.html

МИД прокомментировал ситуацию в Сирии

МИД прокомментировал ситуацию в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

МИД прокомментировал ситуацию в Сирии

МИД России с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии, заявило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:29

2024-12-08T14:29

2024-12-08T15:04

война в сирии

сирия

россия

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МИД России с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии, заявило ведомство в Telegram-канале."С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии", - говорится в сообщении.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире