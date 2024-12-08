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Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний" - РИА Новости, 08.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
22:39 08.12.2024
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Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний"
Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний" - РИА Новости, 08.12.2024
Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры о конструкторе и экскурсии на кондитерскую... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:39
2024-12-08T22:39
ленинградская область
общество
ленинградская область
россия
александр дрозденко
владимир путин
манеж
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры о конструкторе и экскурсии на кондитерскую фабрику, сообщает пресс-служба правительства региона. "У нас опыт большой в Ленинградской области. Мы одни из первых начинали "Ёлку желаний", - отметил Дрозденко. Как рассказали в пресс-службе правительства области, открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, губернатор снял с новогодней ёлки в столичном "Манеже". Старт акции "Ёлка желаний" дал Президент России Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в четверг, организаторами выступают Росмолодёжь.Добро и Движение Первых. Ленинградская "Ёлка желаний" стартует в понедельник 9 декабря - в этом году "добрым волшебникам" предстоит исполнить 823 детские мечты, а присоединиться к акции может любой желающий. Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.
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общество, ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин, манеж, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), москва, елка желаний
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Манеж, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Москва, Елка желаний
Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний"

Глава Ленобласти исполнит мечту детей о кондитерской фабрике на "Елке желаний"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры о конструкторе и экскурсии на кондитерскую фабрику, сообщает пресс-служба правительства региона.
"У нас опыт большой в Ленинградской области. Мы одни из первых начинали "Ёлку желаний", - отметил Дрозденко.
Как рассказали в пресс-службе правительства области, открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, губернатор снял с новогодней ёлки в столичном "Манеже".
Старт акции "Ёлка желаний" дал Президент России Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в четверг, организаторами выступают Росмолодёжь.Добро и Движение Первых.
Ленинградская "Ёлка желаний" стартует в понедельник 9 декабря - в этом году "добрым волшебникам" предстоит исполнить 823 детские мечты, а присоединиться к акции может любой желающий.
Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.
 
Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоВладимир ПутинМанежФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)МоскваЕлка желаний
 
 
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