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Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний"
Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний" - РИА Новости, 08.12.2024
Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры о конструкторе и экскурсии на кондитерскую... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:39
2024-12-08T22:39
2024-12-08T22:39
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александр дрозденко
владимир путин
манеж
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры о конструкторе и экскурсии на кондитерскую фабрику, сообщает пресс-служба правительства региона. "У нас опыт большой в Ленинградской области. Мы одни из первых начинали "Ёлку желаний", - отметил Дрозденко. Как рассказали в пресс-службе правительства области, открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, губернатор снял с новогодней ёлки в столичном "Манеже". Старт акции "Ёлка желаний" дал Президент России Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в четверг, организаторами выступают Росмолодёжь.Добро и Движение Первых. Ленинградская "Ёлка желаний" стартует в понедельник 9 декабря - в этом году "добрым волшебникам" предстоит исполнить 823 детские мечты, а присоединиться к акции может любой желающий. Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.
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общество, ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин, манеж, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), москва, елка желаний
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Манеж, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Москва, Елка желаний
Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний"
Глава Ленобласти исполнит мечту детей о кондитерской фабрике на "Елке желаний"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры о конструкторе и экскурсии на кондитерскую фабрику, сообщает пресс-служба правительства региона.
"У нас опыт большой в Ленинградской области. Мы одни из первых начинали "Ёлку желаний", - отметил Дрозденко.
Как рассказали в пресс-службе правительства области, открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, губернатор снял с новогодней ёлки в столичном "Манеже".
Старт акции "Ёлка желаний" дал Президент России Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в четверг, организаторами выступают Росмолодёжь.Добро и Движение Первых.
Ленинградская "Ёлка желаний" стартует в понедельник 9 декабря - в этом году "добрым волшебникам" предстоит исполнить 823 детские мечты, а присоединиться к акции может любой желающий.
Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.