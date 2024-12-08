https://ria.ru/20241208/mechta-1988056435.html

Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний"

Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний" - РИА Новости, 08.12.2024

Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры о конструкторе и экскурсии на кондитерскую... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:39

2024-12-08T22:39

2024-12-08T22:39

ленинградская область

общество

ленинградская область

россия

александр дрозденко

владимир путин

манеж

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_0:270:3075:2000_1920x0_80_0_0_12cbdeeb7e81f74b22738c0305664d0e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры о конструкторе и экскурсии на кондитерскую фабрику, сообщает пресс-служба правительства региона. "У нас опыт большой в Ленинградской области. Мы одни из первых начинали "Ёлку желаний", - отметил Дрозденко. Как рассказали в пресс-службе правительства области, открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, губернатор снял с новогодней ёлки в столичном "Манеже". Старт акции "Ёлка желаний" дал Президент России Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в четверг, организаторами выступают Росмолодёжь.Добро и Движение Первых. Ленинградская "Ёлка желаний" стартует в понедельник 9 декабря - в этом году "добрым волшебникам" предстоит исполнить 823 детские мечты, а присоединиться к акции может любой желающий. Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.

ленинградская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин, манеж, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), москва, елка желаний