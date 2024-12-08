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Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 08.12.2024
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Союзное государство
 
14:03 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/matvienko-1988000782.html
Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 08.12.2024
Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией должен снизить аппетиты Запада, испытывающего на прочность отношения двух стран, заявила спикер... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:03
2024-12-08T14:03
союзное государство
россия
белоруссия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА. 8 дек – РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией должен снизить аппетиты Запада, испытывающего на прочность отношения двух стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Спикер СФ ранее приняла участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. "Вот сейчас, за последние три года, это союзничество, оно проявилось в полную меру. И я думаю, что аппетиты некоторых партнеров так называемых на Западе продолжать попытки испытывать на прочность и наши отношения, и нашу безопасность резко снизятся", - сказала политик, кадры с ее участием показали в программе "Москва. Кремль. Путин".
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россия, белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Матвиенко: договор о безопасности с Белоруссией должен снизить аппетиты Запада

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА. 8 дек – РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией должен снизить аппетиты Запада, испытывающего на прочность отношения двух стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Спикер СФ ранее приняла участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
"Вот сейчас, за последние три года, это союзничество, оно проявилось в полную меру. И я думаю, что аппетиты некоторых партнеров так называемых на Западе продолжать попытки испытывать на прочность и наши отношения, и нашу безопасность резко снизятся", - сказала политик, кадры с ее участием показали в программе "Москва. Кремль. Путин".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин заявил о важности договора о гарантиях безопасности с Белоруссией
6 декабря, 17:53
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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