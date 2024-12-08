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Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 08.12.2024
Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией должен снизить аппетиты Запада, испытывающего на прочность отношения двух стран, заявила спикер... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:03
2024-12-08T14:03
2024-12-08T14:03
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валентина матвиенко
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МОСКВА. 8 дек – РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией должен снизить аппетиты Запада, испытывающего на прочность отношения двух стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Спикер СФ ранее приняла участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. "Вот сейчас, за последние три года, это союзничество, оно проявилось в полную меру. И я думаю, что аппетиты некоторых партнеров так называемых на Западе продолжать попытки испытывать на прочность и наши отношения, и нашу безопасность резко снизятся", - сказала политик, кадры с ее участием показали в программе "Москва. Кремль. Путин".
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россия, белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Матвиенко: договор о безопасности с Белоруссией должен снизить аппетиты Запада
МОСКВА. 8 дек – РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией должен снизить аппетиты Запада, испытывающего на прочность отношения двух стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Спикер СФ ранее приняла участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
"Вот сейчас, за последние три года, это союзничество, оно проявилось в полную меру. И я думаю, что аппетиты некоторых партнеров так называемых на Западе продолжать попытки испытывать на прочность и наши отношения, и нашу безопасность резко снизятся", - сказала политик, кадры с ее участием показали в программе "Москва. Кремль. Путин".