https://ria.ru/20241208/matvienko-1988000782.html

Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 08.12.2024

Матвиенко прокомментировала договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией должен снизить аппетиты Запада, испытывающего на прочность отношения двух стран, заявила спикер... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:03

2024-12-08T14:03

2024-12-08T14:03

союзное государство

россия

белоруссия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА. 8 дек – РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией должен снизить аппетиты Запада, испытывающего на прочность отношения двух стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Спикер СФ ранее приняла участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. "Вот сейчас, за последние три года, это союзничество, оно проявилось в полную меру. И я думаю, что аппетиты некоторых партнеров так называемых на Западе продолжать попытки испытывать на прочность и наши отношения, и нашу безопасность резко снизятся", - сказала политик, кадры с ее участием показали в программе "Москва. Кремль. Путин".

https://ria.ru/20241206/bezopasnost-1987788740.html

россия

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россия, белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации рф