https://ria.ru/20241208/latakija-1987999511.html

В сирийской Латакии начались случаи мародерства

В сирийской Латакии начались случаи мародерства - РИА Новости, 08.12.2024

В сирийской Латакии начались случаи мародерства

В сирийском городе Латакия на фоне кризиса в стране начались случаи мародерства, рассказала РИА Новости местная жительница-россиянка. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:56

2024-12-08T13:56

2024-12-08T15:10

война в сирии

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латакия (мухафаза)

сирия

россия

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В сирийском городе Латакия на фоне кризиса в стране начались случаи мародерства, рассказала РИА Новости местная жительница-россиянка. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. "С утра с 6 часов начали стрелять (в воздух) и праздновать… Ездят на машинах, бибикают", - рассказала РИА Новости местная жительница, гражданка РФ. При этом в Латакии много алавитов (течение в исламе, к которому относится и президент Башар Асад), которые к наступлению боевиков-исламистов относятся с опаской. "Меня очень и очень смущает, что тем орут и радуются, кричат... (Такие - ред.) люди, во всяком случае, в начале войны (в 2010-2011 годах, - ред.), были очень жестокими. Они были ужасными и творили ужасные вещи, действительно ужасные вещи. И сейчас опять... Очень этого боюсь", - призналась женщина. Со ссылкой на других женщин-россиянок, с которыми она общается, собеседница агентства рассказала, что в захваченных городах боевики ходят по домам, ищут солдат сирийской армии. "Они пока никого не трогают, ни женщин, ни детей, ни представителей религиозных меньшинств. Надеемся, что и в Латакии так будет", - рассказала она. В самой Латакии сейчас безвластие, на этом фоне началось мародерство. Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>"Утром, часов с 10 по местному (времени - ред.), начали грабить магазины. Разграбили таможню в порту Латакии, вывозили все оттуда. Не знаю, кто эти люди, кто первыми туда прорвался, но грузовиками вывозили оттуда грузы из таможни и товары из duty free. В центре разграбили полностью магазины, не все, но многие, особенно с дорогими товарами", - свидетельствует она. Полиция в происходящее не вмешивается, более того, в полицейском участке около порта, на улице Тмани Азар ("8 марта") начался пожар. Полиции там нет. "Абсолютно никакой власти, полное безвластие, анархия. Поэтому люди пользуются", - рассказала она. По поступающей корреспонденту РИА Новости от соотечественников информации, в городах, занятых повстанцами, боевики возле самых важных объектов поставили "охрану", чтобы пресечь грабежи.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241208/damask-1987994545.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987971787.html

https://ria.ru/20241208/pentagon-1987988425.html

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В сирийском городе Латакия горит участок полиции, где мародеры грабят склады В сирийском городе Латакия на фоне ситуации в стране началось мародерство, горит участок полиции около порта, где мародеры грабят склады, рассказали РИА Новости очевидцы. Правительственный квартал Дамаска также подвергается массовому разграблению, сообщили РИА Новости очевидцы. 2024-12-08T13:56 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, латакия (мухафаза), сирия, россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024