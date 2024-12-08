https://ria.ru/20241208/krazha-1988009974.html

В Москве домработница получила условный срок за кражу дорогих вещей

В Москве домработница получила условный срок за кражу дорогих вещей - РИА Новости, 08.12.2024

В Москве домработница получила условный срок за кражу дорогих вещей

Суд в Москве приговорил к трем годам условно домработницу, которая похитила из квартиры своего работодателя коллекционное вино, сумки Dior, Prada, Hermes и... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:17

2024-12-08T15:17

2024-12-08T15:18

москва

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к трем годам условно домработницу, которая похитила из квартиры своего работодателя коллекционное вино, сумки Dior, Prada, Hermes и другие вещи элитных брендов, говорится в материалах дела, которые есть у РИА Новости. Осужденная устроилась на работу к состоятельному мужчине по устной договоренности и работала с марта 2022 по декабрь 2023 года. За это время она похитила из спальни сумки марок Dior, Chanel Boy, TОD’S, Longchamp, Burberry, Furla, Prada. "При осуществлении уборки указанной квартиры тайно похищала имущество последнего, каждый раз пользуясь тем, что ее преступные действия остаются незамеченными", - говорится в материалах дела. В списке украденных вещей, кроме сумок, есть авторучка Cartier, платок Hermes, часы Gucci, туалетная вода и вино Petrus урожая с 1989 по 2000 годы, стоимость одной бутылки которого может доходить до 1,7 млн рублей. Женщина признала вину частично, заявила, что часть предметов не похищала. Домработница рассказала, что на преступление пошла из-за финансовых трудностей, связанных с разделом имущества с бывшим супругом, а также в связи с необходимостью покупки дорогостоящих лекарств. Суд в качестве смягчающих обстоятельств принял во внимание наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка, которого она воспитывает одна, а также то, что она добровольно принимала меры к возмещению ущерба (его общая сумма не уточняется). Также при вынесении приговора было учтено состояние здоровья подсудимой и ее родственников. Она отделалась условным сроком в три года.

https://ria.ru/20241204/krazha-1987226716.html

https://ria.ru/20241124/krazha-1985415596.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия