Рейтинг@Mail.ru
В Москве домработница получила условный срок за кражу дорогих вещей - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 08.12.2024 (обновлено: 15:18 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/krazha-1988009974.html
В Москве домработница получила условный срок за кражу дорогих вещей
В Москве домработница получила условный срок за кражу дорогих вещей - РИА Новости, 08.12.2024
В Москве домработница получила условный срок за кражу дорогих вещей
Суд в Москве приговорил к трем годам условно домработницу, которая похитила из квартиры своего работодателя коллекционное вино, сумки Dior, Prada, Hermes и... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:17
2024-12-08T15:18
москва
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к трем годам условно домработницу, которая похитила из квартиры своего работодателя коллекционное вино, сумки Dior, Prada, Hermes и другие вещи элитных брендов, говорится в материалах дела, которые есть у РИА Новости. Осужденная устроилась на работу к состоятельному мужчине по устной договоренности и работала с марта 2022 по декабрь 2023 года. За это время она похитила из спальни сумки марок Dior, Chanel Boy, TОD’S, Longchamp, Burberry, Furla, Prada. "При осуществлении уборки указанной квартиры тайно похищала имущество последнего, каждый раз пользуясь тем, что ее преступные действия остаются незамеченными", - говорится в материалах дела. В списке украденных вещей, кроме сумок, есть авторучка Cartier, платок Hermes, часы Gucci, туалетная вода и вино Petrus урожая с 1989 по 2000 годы, стоимость одной бутылки которого может доходить до 1,7 млн рублей. Женщина признала вину частично, заявила, что часть предметов не похищала. Домработница рассказала, что на преступление пошла из-за финансовых трудностей, связанных с разделом имущества с бывшим супругом, а также в связи с необходимостью покупки дорогостоящих лекарств. Суд в качестве смягчающих обстоятельств принял во внимание наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка, которого она воспитывает одна, а также то, что она добровольно принимала меры к возмещению ущерба (его общая сумма не уточняется). Также при вынесении приговора было учтено состояние здоровья подсудимой и ее родственников. Она отделалась условным сроком в три года.
https://ria.ru/20241204/krazha-1987226716.html
https://ria.ru/20241124/krazha-1985415596.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В Москве домработница получила условный срок за кражу дорогих вещей

Домработница в Москве получила условный срок за кражу дорогих сумок и вина

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к трем годам условно домработницу, которая похитила из квартиры своего работодателя коллекционное вино, сумки Dior, Prada, Hermes и другие вещи элитных брендов, говорится в материалах дела, которые есть у РИА Новости.
Осужденная устроилась на работу к состоятельному мужчине по устной договоренности и работала с марта 2022 по декабрь 2023 года. За это время она похитила из спальни сумки марок Dior, Chanel Boy, TОD’S, Longchamp, Burberry, Furla, Prada.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Жителя Москвы заподозрили в краже дорогой брендовой куртки из кафе
4 декабря, 06:01
"При осуществлении уборки указанной квартиры тайно похищала имущество последнего, каждый раз пользуясь тем, что ее преступные действия остаются незамеченными", - говорится в материалах дела.
В списке украденных вещей, кроме сумок, есть авторучка Cartier, платок Hermes, часы Gucci, туалетная вода и вино Petrus урожая с 1989 по 2000 годы, стоимость одной бутылки которого может доходить до 1,7 млн рублей.
Женщина признала вину частично, заявила, что часть предметов не похищала. Домработница рассказала, что на преступление пошла из-за финансовых трудностей, связанных с разделом имущества с бывшим супругом, а также в связи с необходимостью покупки дорогостоящих лекарств.
Суд в качестве смягчающих обстоятельств принял во внимание наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка, которого она воспитывает одна, а также то, что она добровольно принимала меры к возмещению ущерба (его общая сумма не уточняется). Также при вынесении приговора было учтено состояние здоровья подсудимой и ее родственников. Она отделалась условным сроком в три года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Москве мужчина получил условный срок за попытку кражи из "Пятерочки"
24 ноября, 08:55
 
МоскваПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала