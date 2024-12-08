https://ria.ru/20241208/krasnodar-1988044131.html

В Краснодаре четверо школьниц отравились неизвестным веществом

В Краснодаре четверо школьниц отравились неизвестным веществом - РИА Новости, 08.12.2024

В Краснодаре четверо школьниц отравились неизвестным веществом

Четверо девушек-подростков госпитализированы в Краснодаре с отравлением неизвестным веществом, сообщили в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:18

2024-12-08T20:18

2024-12-08T20:18

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краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Четверо девушек-подростков госпитализированы в Краснодаре с отравлением неизвестным веществом, сообщили в прокуратуре Кубани. "Предварительно установлено, что девушки-подростки в возрасте от 14 до 16 лет, три из которых обучаются в одной школе, отравились неизвестным веществом. В настоящее время все находятся в больнице, в сознании, жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. В полиции Краснодара РИА Новости уточнили, что до инцидента девушки находились в одной компании. "Поступила информация о том, что на улице Химической девушкам необходима помощь - одна из них в бессознательном состоянии. Также в жилом доме на лестнице по улице Сергея Есенина двое несовершеннолетних девушек нуждаются в помощи", - рассказали в правоохранительных органах. Прокуратура оценит действия образовательных учреждений, где учатся подростки, а также органов системы профилактики. При этом все девочки из благополучных семей, на учете в полиции не состояли, добавляют в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20241206/norovirus-1987813510.html

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происшествия, краснодар, россия