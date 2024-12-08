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Катар предостерег сирийцев от сползания в хаос - РИА Новости, 08.12.2024
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15:55 08.12.2024 (обновлено: 16:23 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/katar-1988014800.html
Катар предостерег сирийцев от сползания в хаос
Катар предостерег сирийцев от сползания в хаос - РИА Новости, 08.12.2024
Катар предостерег сирийцев от сползания в хаос
Катар призывает урегулировать сирийский кризис в соответствии с международными решениями, сохраняя территориальную целостность, суверенитет и независимость... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:55
2024-12-08T16:23
обострение ситуации в сирии — 2024
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Катар призывает урегулировать сирийский кризис в соответствии с международными решениями, сохраняя территориальную целостность, суверенитет и независимость Сирии, говорится в заявлении МИД Катара."Государство Катар объявляет, что пристально следит за событиями в Сирии и отмечает необходимость сохранить национальные институты и целостность государства, предотвратить от его сползания в хаос", - указали в министерстве."Министерство подтверждает позицию государства Катар, которое призывает урегулировать сирийский кризис в соответствии с международными решениями и резолюцией СБ ООН 2254, чтобы послужить интересам сирийского народа и сохранить единство, суверенитет и независимость страны", - отметил МИД Катара.Кроме того, в министерстве подтвердили "непоколебимую поддержку сирийского народа и сделанных им выборов".
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, катар, сирия, оон, война в сирии
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Катар, Сирия, ООН, Война в Сирии
Катар предостерег сирийцев от сползания в хаос

Катар предостерег сирийцев от развала национальных институтов и сползания в хаос

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики в Сирии
Боевики в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики в Сирии. Архивное фото
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Катар призывает урегулировать сирийский кризис в соответствии с международными решениями, сохраняя территориальную целостность, суверенитет и независимость Сирии, говорится в заявлении МИД Катара.
"Государство Катар объявляет, что пристально следит за событиями в Сирии и отмечает необходимость сохранить национальные институты и целостность государства, предотвратить от его сползания в хаос", - указали в министерстве.
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"Министерство подтверждает позицию государства Катар, которое призывает урегулировать сирийский кризис в соответствии с международными решениями и резолюцией СБ ООН 2254, чтобы послужить интересам сирийского народа и сохранить единство, суверенитет и независимость страны", - отметил МИД Катара.
Кроме того, в министерстве подтвердили "непоколебимую поддержку сирийского народа и сделанных им выборов".
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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