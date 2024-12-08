https://ria.ru/20241208/katar-1988014800.html

Катар предостерег сирийцев от сползания в хаос

Катар предостерег сирийцев от сползания в хаос - РИА Новости, 08.12.2024

Катар предостерег сирийцев от сползания в хаос

Катар призывает урегулировать сирийский кризис в соответствии с международными решениями, сохраняя территориальную целостность, суверенитет и независимость... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:55

2024-12-08T15:55

2024-12-08T16:23

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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Катар призывает урегулировать сирийский кризис в соответствии с международными решениями, сохраняя территориальную целостность, суверенитет и независимость Сирии, говорится в заявлении МИД Катара."Государство Катар объявляет, что пристально следит за событиями в Сирии и отмечает необходимость сохранить национальные институты и целостность государства, предотвратить от его сползания в хаос", - указали в министерстве."Министерство подтверждает позицию государства Катар, которое призывает урегулировать сирийский кризис в соответствии с международными решениями и резолюцией СБ ООН 2254, чтобы послужить интересам сирийского народа и сохранить единство, суверенитет и независимость страны", - отметил МИД Катара.Кроме того, в министерстве подтвердили "непоколебимую поддержку сирийского народа и сделанных им выборов".

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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, катар, сирия, оон, война в сирии