https://ria.ru/20241208/chp-1988009810.html

СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске

СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске - РИА Новости, 08.12.2024

СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске

Следственные органы начали проверку после сообщения о падении стенки лифта на находившихся в нем ребенка и женщину в многоквартирном жилом доме в Челябинске,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:17

2024-12-08T15:17

2024-12-08T15:17

происшествия

россия

челябинск

челябинская область

алексей текслер

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после сообщения о падении стенки лифта на находившихся в нем ребенка и женщину в многоквартирном жилом доме в Челябинске, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру, пользователь, представляющийся в соцсети жителем Челябинска Стасом Шмаковым, написал, что 7 декабря в подъезде дома по улице Руставели, 32 "на ходу отпала" стенка лифта и придавила его восьмилетнего ребёнка, а также его жену "ударила железка, отпавшая сверху", при этом мужчина добавил, что "благо по руке, а не голове". По его словам, лифты отработали свой срок службы (до апреля 2024 года), однако продолжают работать в настоящее время. "По данному факту в следственном управлении следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)", - говорится в сообщении. СК устанавливает все обстоятельства случившегося, в рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме, отмечает СУСК. По результатам будет принято процессуальное решение, добавляется в сообщении. По данным прокуратуры региона, надзорным ведомством также организована проверка после разрушения кабины лифта. "В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985604497.html

https://ria.ru/20241201/lift-1986731354.html

россия

челябинск

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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф)