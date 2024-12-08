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СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске - РИА Новости, 08.12.2024
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15:17 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/chp-1988009810.html
СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске
СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске - РИА Новости, 08.12.2024
СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске
Следственные органы начали проверку после сообщения о падении стенки лифта на находившихся в нем ребенка и женщину в многоквартирном жилом доме в Челябинске,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:17
2024-12-08T15:17
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после сообщения о падении стенки лифта на находившихся в нем ребенка и женщину в многоквартирном жилом доме в Челябинске, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру, пользователь, представляющийся в соцсети жителем Челябинска Стасом Шмаковым, написал, что 7 декабря в подъезде дома по улице Руставели, 32 "на ходу отпала" стенка лифта и придавила его восьмилетнего ребёнка, а также его жену "ударила железка, отпавшая сверху", при этом мужчина добавил, что "благо по руке, а не голове". По его словам, лифты отработали свой срок службы (до апреля 2024 года), однако продолжают работать в настоящее время. "По данному факту в следственном управлении следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)", - говорится в сообщении. СК устанавливает все обстоятельства случившегося, в рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме, отмечает СУСК. По результатам будет принято процессуальное решение, добавляется в сообщении. По данным прокуратуры региона, надзорным ведомством также организована проверка после разрушения кабины лифта. "В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985604497.html
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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске

СК начал проверку после падения стенки лифта на женщину и ребенка в Челябинске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после сообщения о падении стенки лифта на находившихся в нем ребенка и женщину в многоквартирном жилом доме в Челябинске, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру, пользователь, представляющийся в соцсети жителем Челябинска Стасом Шмаковым, написал, что 7 декабря в подъезде дома по улице Руставели, 32 "на ходу отпала" стенка лифта и придавила его восьмилетнего ребёнка, а также его жену "ударила железка, отпавшая сверху", при этом мужчина добавил, что "благо по руке, а не голове". По его словам, лифты отработали свой срок службы (до апреля 2024 года), однако продолжают работать в настоящее время.
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"По данному факту в следственном управлении следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)", - говорится в сообщении.
СК устанавливает все обстоятельства случившегося, в рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме, отмечает СУСК. По результатам будет принято процессуальное решение, добавляется в сообщении.
По данным прокуратуры региона, надзорным ведомством также организована проверка после разрушения кабины лифта. "В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.
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