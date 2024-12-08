https://ria.ru/20241208/boepripas-1988042178.html

Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотника

Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 08.12.2024

Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотника

Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:51

2024-12-08T19:51

2024-12-08T19:51

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

горловка

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украина

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в представительстве сообщали, что в 13.05 и 16.30 ВСУ атаковали Горловку, также сбросив взрывоопасные предметы с беспилотников. Кроме того, украинские войска выпустили по городу два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 11.00. Ранее о семи пострадавших в результате атаки со стороны украинского беспилотника на автобус в Горловке сообщил мэр города Иван Приходько. Также, согласно сообщению СЦКК, один человек был ранен в городе Селидово. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, нато