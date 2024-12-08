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Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 08.12.2024 (обновлено: 16:12 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/blagodatnoe-1987988306.html
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - РИА Новости, 08.12.2024
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:09
2024-12-08T16:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Востока" поразили формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь в ДНР, а также отразили две контратаки штурмовых групп противника.Потери украинских боевиков составили:Помимо этого, российские военные уничтожили склад горючего.
https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Благодатное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Благодатное в ДНР
Группировка войск Восток освободила поселок Благодатное в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Благодатное в ДНР
Кроме того, бойцы "Востока" поразили формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь в ДНР, а также отразили две контратаки штурмовых групп противника.
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Вчера, 08:00
Потери украинских боевиков составили:
  • до 190 военнослужащих;
  • две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация";
  • две боевые бронированные машины MaxxPro;
  • 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.
Помимо этого, российские военные уничтожили склад горючего.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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