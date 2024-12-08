https://ria.ru/20241208/blagodatnoe-1987988306.html

Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - РИА Новости, 08.12.2024

Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:09

2024-12-08T12:09

2024-12-08T16:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Востока" поразили формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь в ДНР, а также отразили две контратаки штурмовых групп противника.Потери украинских боевиков составили:Помимо этого, российские военные уничтожили склад горючего.

https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность