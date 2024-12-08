https://ria.ru/20241208/blagodatnoe-1987988306.html
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР - РИА Новости, 08.12.2024
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:09
2024-12-08T12:09
2024-12-08T16:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Благодатное, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Востока" поразили формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь в ДНР, а также отразили две контратаки штурмовых групп противника.Потери украинских боевиков составили:Помимо этого, российские военные уничтожили склад горючего.
https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Благодатное в ДНР