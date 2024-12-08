https://ria.ru/20241208/bespilotnik-1988030605.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 08.12.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку украинского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, беспилотник сбит над Белгородской... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:48

2024-12-08T18:48

2024-12-08T18:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238776_0:188:2970:1859_1920x0_80_0_0_9b3e5b3694002d73e4a4963c22b2ab2f.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку украинского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, беспилотник сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."8 декабря т.г. около 17.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)