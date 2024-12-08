https://ria.ru/20241208/bespilotnik-1988030605.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 08.12.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку украинского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, беспилотник сбит над Белгородской... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:48
2024-12-08T18:48
2024-12-08T18:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку украинского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, беспилотник сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."8 декабря т.г. около 17.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ над территорией Белгородской области