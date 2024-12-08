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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 08.12.2024 (обновлено: 17:15 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/bespilotnik-1988021977.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 08.12.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:06
2024-12-08T17:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."8 декабря т.г. около 16.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ над территорией Белгородской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«
"8 декабря т.г. около 16.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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