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"На замену рельсотрону". Где ВМС США разместят гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 07.12.2024
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08:00 07.12.2024 (обновлено: 08:09 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/zumvalty-1987747498.html
"На замену рельсотрону". Где ВМС США разместят гиперзвуковое оружие
"На замену рельсотрону". Где ВМС США разместят гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 07.12.2024
"На замену рельсотрону". Где ВМС США разместят гиперзвуковое оружие
В Пентагоне определились с первыми морскими носителями гиперзвукового оружия — это стелс-эсминцы проекта Zumwalt. Головной корабль уже проходит модернизацию на... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:00
2024-12-07T08:09
безопасность
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819822458_0:211:2049:1363_1920x0_80_0_0_24113c9df0d62b58c3c69fec22900def.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В Пентагоне определились с первыми морскими носителями гиперзвукового оружия — это стелс-эсминцы проекта Zumwalt. Головной корабль уже проходит модернизацию на верфи в Миссисипи. Утверждают, что гиперзвук даст этим крайне дорогим и технически сложным вымпелам непревзойденные боевые возможности по нанесению ударов на огромные расстояния.Дороже дюжины танковПо замыслу ВМС, каждый из трех эсминцев получит по 12 пусковых установок для перспективных гиперзвуковых ракет. Модернизируемый Zumwalt (DDG-1000) должен вернуться в состав флота в 2027-2028-м. Впрочем, сроки достижения полной боеготовности могут сдвинуть вправо. Причина — пока нет нужной ракеты. В этом американцы серьезно отстали от России, уже запустившей в серию "Цирконы" корабельного базирования."Замволты" хотят оснастить перспективными ракетами проекта CPS (Conventional Prompt Strike, "Неядерный быстрый удар"). Это морской вариант программы LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon, "Гиперзвуковое оружие большой дальности"). Баллистическая ракета с планирующим боевым блоком C-HGB способна развивать скорость в пять Махов. Дальность, по данным американских СМИ, превысит 2775 километров.Это оружие предназначалось для атомных подводных лодок класса "Вирджиния". Предполагали, что скрытые в глубинах океана ударные субмарины смогут атаковать любую цель на планете менее чем через час после соответствующего приказа. Первые серийные образцы ракет Пентагон рассчитывал получить к 2024-му, переоборудовать под них АПЛ — к 2028-му. На каждой подлодке серии Block V собирались разместить до 65 CPS.Однако ракеты упорно отказывались летать. В октябре 2021-го прототип по неизвестным причинам упал в море вскоре после старта. В июне 2023-го CPS не удалось запустить с носителя из-за отказавшего двигателя. Лишь этим летом в Пентагоне, не вдаваясь в подробности, сообщили об успешном испытании. Когда программа достигнет стадии серийного производства — неясно. Но уже известно, что это будет очень дорого. По информации бюджетного управления конгресса, закупка 300 CPS и их обслуживание в течение 20 лет обойдется примерно в 18 миллиардов долларов."Одна CPS — дороже дюжины танков, — отмечает американский военный аналитик Лорен Томпсон, которого цитирует портал Defense News. — Все, что она нам даст, — точный неядерный взрыв где-то далеко-далеко. Оправдывает ли это такую цену? Нет. Любая цель, которую вы можете с ее помощью уничтожить, намного дешевле".Выбор главного калибраИдея установить CPS на эсминцы Zumwalt явно пришла в головы американским военным не от хорошей жизни. По сути, это попытка оправдать колоссальные расходы на разработку и строительство эскадренных миноносцев. Они должны были стать универсальными боевыми кораблями, но с упором на борьбу с береговыми и другими наземными целями. На "Замволты" планировали возложить задачи по огневой поддержке морского десанта, удары высокоточным оружием по войскам и инфраструктуре, а также атаки надводных кораблей противника.Программа стартовала в 2007-м. На два первых "Замволта" конгресс выделил 2,6 миллиарда долларов. Всего же в ВМС надеялись получить 32 корабля этого типа и уложиться при этом в 40 миллиардов. Однако стоимость вымпелов, которые американские инженеры пытались подтянуть под высокие требования военных, росла астрономическими темпами.Заказ снизили до 24 эсминцев, потом до семи. В итоге в 2008-м флот решил ограничиться всего тремя кораблями. Каждый, по последним данным, обошелся казне в 4,4 миллиарда долларов, не считая стоимости обслуживания (на весь жизненный цикл — больше семи миллиардов).Ударные возможности "Замволта" хорошие, но не выдающиеся. Основная огневая мощь — 80 крылатых ракет в шахтах вертикального пуска, оборудованных вдоль бортов. Ноу-хау должно было стать артиллерийское вооружение. Собирались установить два электромагнитных рельсотрона. Однако проект был обречен на провал, так как это съедало бы всю энергогенерацию корабля. Эсминец с рельсотронами, по сути, превращался в плавучий лафет для пушки и "отключался от сети" после каждого выстрела.Решили ограничиться двумя 155-миллиметровыми орудиями AGS нетрадиционной активно-реактивной схемы. Применяемые в них снаряды LRLAP, по словам разработчиков из концерна Lockheed Martin, настолько точны, что способны "поразить цели в каньонах прибрежных городов с минимальным сопутствующим ущербом". Все бы ничего, вот только один боеприпас такого типа стоит миллион долларов. Дальность — 148 километров. Для сравнения: отлично обкатанная в десятках вооруженных конфликтов крылатая ракета "Томагавк" бьет на 2,5 тысячи километров.Туманные перспективыТеперь же орудийные башни AGS демонтируют, чтобы освободить место для пусковых установок гиперзвуковых ракет, еще не принятых на вооружение. Без этого главного калибра "Замволты" станут заурядными носителями "Томагавков", которых в ВМС США и так достаточно. Это гораздо более дешевые крейсеры "Тикондерога", эсминцы "Арли Бёрк", эксплуатируемые не одно десятилетие.Критики "Замволтов" утверждают, что за деньги, потраченные на один корабль, можно было построить две АПЛ типа "Огайо", каждая из которых в нестратегическом варианте способна нести по 154 "Томагавка". Такой подводный крейсер уж точно менее заметен, чем "невидимый" Zumwalt, а по ударной мощи превосходит его вдвое.Кроме того, эсминцы оказались слишком капризными. У всех трех кораблей серии — проблемы с силовыми установками, которые не раз ломались прямо в море. Спору нет, "Замволт" по своим параметрам — очень интересная и оригинальная программа. Однако американцы поддались соблазну впихнуть туда слишком много технических новшеств, из-за которых корабль получился чересчур дорогим. А его переоборудование под гиперзвуковые ракеты, так и не принятые на вооружение, делает перспективы проекта еще более туманными.
https://ria.ru/20241205/pentagon-1987621255.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, lockheed martin
Безопасность, Министерство обороны США, Военно-морские силы США, Lockheed Martin
"На замену рельсотрону". Где ВМС США разместят гиперзвуковое оружие

Эсминцы Zumwalt станут первыми морскими носителями гиперзвуковых ракет США

© Фото : U.S. Naval Forces JapanЭскадренный миноносец типа Zumwalt на американской базе близ Токио
Эскадренный миноносец типа Zumwalt на американской базе близ Токио - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : U.S. Naval Forces Japan
Эскадренный миноносец типа Zumwalt на американской базе близ Токио
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В Пентагоне определились с первыми морскими носителями гиперзвукового оружия — это стелс-эсминцы проекта Zumwalt. Головной корабль уже проходит модернизацию на верфи в Миссисипи. Утверждают, что гиперзвук даст этим крайне дорогим и технически сложным вымпелам непревзойденные боевые возможности по нанесению ударов на огромные расстояния.

Дороже дюжины танков

По замыслу ВМС, каждый из трех эсминцев получит по 12 пусковых установок для перспективных гиперзвуковых ракет. Модернизируемый Zumwalt (DDG-1000) должен вернуться в состав флота в 2027-2028-м. Впрочем, сроки достижения полной боеготовности могут сдвинуть вправо. Причина — пока нет нужной ракеты. В этом американцы серьезно отстали от России, уже запустившей в серию "Цирконы" корабельного базирования.
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 Alex Millar / Американский эсминец Michael Monsoor типа Zumwalt (DDG-1001) на военно-морской базе в Сан-Диего
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt (DDG-1001) на военно-морской базе в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 Alex Millar /
Американский эсминец Michael Monsoor типа Zumwalt (DDG-1001) на военно-морской базе в Сан-Диего
"Замволты" хотят оснастить перспективными ракетами проекта CPS (Conventional Prompt Strike, "Неядерный быстрый удар"). Это морской вариант программы LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon, "Гиперзвуковое оружие большой дальности"). Баллистическая ракета с планирующим боевым блоком C-HGB способна развивать скорость в пять Махов. Дальность, по данным американских СМИ, превысит 2775 километров.
Это оружие предназначалось для атомных подводных лодок класса "Вирджиния". Предполагали, что скрытые в глубинах океана ударные субмарины смогут атаковать любую цель на планете менее чем через час после соответствующего приказа. Первые серийные образцы ракет Пентагон рассчитывал получить к 2024-му, переоборудовать под них АПЛ — к 2028-му. На каждой подлодке серии Block V собирались разместить до 65 CPS.
© AP Photo / Robert F. BukatyНовейший эскадренный миноносец США типа Zumwalt
Новейший эскадренный миноносец США типа Замволт (Zumwalt) - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Новейший эскадренный миноносец США типа Zumwalt
Однако ракеты упорно отказывались летать. В октябре 2021-го прототип по неизвестным причинам упал в море вскоре после старта. В июне 2023-го CPS не удалось запустить с носителя из-за отказавшего двигателя. Лишь этим летом в Пентагоне, не вдаваясь в подробности, сообщили об успешном испытании. Когда программа достигнет стадии серийного производства — неясно. Но уже известно, что это будет очень дорого. По информации бюджетного управления конгресса, закупка 300 CPS и их обслуживание в течение 20 лет обойдется примерно в 18 миллиардов долларов.
"Одна CPS — дороже дюжины танков, — отмечает американский военный аналитик Лорен Томпсон, которого цитирует портал Defense News. — Все, что она нам даст, — точный неядерный взрыв где-то далеко-далеко. Оправдывает ли это такую цену? Нет. Любая цель, которую вы можете с ее помощью уничтожить, намного дешевле".

Выбор главного калибра

Идея установить CPS на эсминцы Zumwalt явно пришла в головы американским военным не от хорошей жизни. По сути, это попытка оправдать колоссальные расходы на разработку и строительство эскадренных миноносцев. Они должны были стать универсальными боевыми кораблями, но с упором на борьбу с береговыми и другими наземными целями. На "Замволты" планировали возложить задачи по огневой поддержке морского десанта, удары высокоточным оружием по войскам и инфраструктуре, а также атаки надводных кораблей противника.
© AP Photo / Robert F. BukatyАмериканский эсминец Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017 года
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Американский эсминец Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017 года
Программа стартовала в 2007-м. На два первых "Замволта" конгресс выделил 2,6 миллиарда долларов. Всего же в ВМС надеялись получить 32 корабля этого типа и уложиться при этом в 40 миллиардов. Однако стоимость вымпелов, которые американские инженеры пытались подтянуть под высокие требования военных, росла астрономическими темпами.
Заказ снизили до 24 эсминцев, потом до семи. В итоге в 2008-м флот решил ограничиться всего тремя кораблями. Каждый, по последним данным, обошелся казне в 4,4 миллиарда долларов, не считая стоимости обслуживания (на весь жизненный цикл — больше семи миллиардов).
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Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена
5 декабря, 22:59
Ударные возможности "Замволта" хорошие, но не выдающиеся. Основная огневая мощь — 80 крылатых ракет в шахтах вертикального пуска, оборудованных вдоль бортов. Ноу-хау должно было стать артиллерийское вооружение. Собирались установить два электромагнитных рельсотрона. Однако проект был обречен на провал, так как это съедало бы всю энергогенерацию корабля. Эсминец с рельсотронами, по сути, превращался в плавучий лафет для пушки и "отключался от сети" после каждого выстрела.
Решили ограничиться двумя 155-миллиметровыми орудиями AGS нетрадиционной активно-реактивной схемы. Применяемые в них снаряды LRLAP, по словам разработчиков из концерна Lockheed Martin, настолько точны, что способны "поразить цели в каньонах прибрежных городов с минимальным сопутствующим ущербом". Все бы ничего, вот только один боеприпас такого типа стоит миллион долларов. Дальность — 148 километров. Для сравнения: отлично обкатанная в десятках вооруженных конфликтов крылатая ракета "Томагавк" бьет на 2,5 тысячи километров.

Туманные перспективы

Теперь же орудийные башни AGS демонтируют, чтобы освободить место для пусковых установок гиперзвуковых ракет, еще не принятых на вооружение. Без этого главного калибра "Замволты" станут заурядными носителями "Томагавков", которых в ВМС США и так достаточно. Это гораздо более дешевые крейсеры "Тикондерога", эсминцы "Арли Бёрк", эксплуатируемые не одно десятилетие.
© Фото : U. S. Navy/David A. LevyРакетный крейсер Lake Champlain типа Ticonderoga
Ракетный крейсер Lake Champlain типа Ticonderoga - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : U. S. Navy/David A. Levy
Ракетный крейсер Lake Champlain типа Ticonderoga
Критики "Замволтов" утверждают, что за деньги, потраченные на один корабль, можно было построить две АПЛ типа "Огайо", каждая из которых в нестратегическом варианте способна нести по 154 "Томагавка". Такой подводный крейсер уж точно менее заметен, чем "невидимый" Zumwalt, а по ударной мощи превосходит его вдвое.
Кроме того, эсминцы оказались слишком капризными. У всех трех кораблей серии — проблемы с силовыми установками, которые не раз ломались прямо в море. Спору нет, "Замволт" по своим параметрам — очень интересная и оригинальная программа. Однако американцы поддались соблазну впихнуть туда слишком много технических новшеств, из-за которых корабль получился чересчур дорогим. А его переоборудование под гиперзвуковые ракеты, так и не принятые на вооружение, делает перспективы проекта еще более туманными.
 
БезопасностьМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАLockheed Martin
 
 
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