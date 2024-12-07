На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
Журналист Боуз обвинил Зеленского в неуважении по отношению к своим предкам
© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский неуважительно относится не просто к совместному героическому прошлому с Россией, но и к собственным предкам, когда следует за коллективным Западом, возмутился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины", — написал он.
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Он отметил, что Семен Зеленский был полковником Красной армии во время Второй мировой войны и вместе с тремя братьями погиб во время холокоста.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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