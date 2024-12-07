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На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 07.12.2024 (обновлено: 15:18 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987859609.html
На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 07.12.2024
На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
Владимир Зеленский неуважительно относится не просто к совместному героическому прошлому с Россией, но и к собственным предкам, когда следует за коллективным... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:45
2024-12-07T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский неуважительно относится не просто к совместному героическому прошлому с Россией, но и к собственным предкам, когда следует за коллективным Западом, возмутился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины", — написал он.Он отметил, что Семен Зеленский был полковником Красной армии во время Второй мировой войны и вместе с тремя братьями погиб во время холокоста.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987463800.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском

Журналист Боуз обвинил Зеленского в неуважении по отношению к своим предкам

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский неуважительно относится не просто к совместному героическому прошлому с Россией, но и к собственным предкам, когда следует за коллективным Западом, возмутился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины", — написал он.
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
На Западе сделали тревожное заявление об Украине
5 декабря, 10:06
Он отметил, что Семен Зеленский был полковником Красной армии во время Второй мировой войны и вместе с тремя братьями погиб во время холокоста.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В селе Загорье-Кукольницком Ивано-Франковской области демонтировали памятник советским воинам - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
На западе Украины демонтировали памятник советским воинам
7 октября, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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