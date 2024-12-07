https://ria.ru/20241207/zapad-1987872846.html

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2024

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области Украины, ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:23

2024-12-07T12:23

2024-12-07T12:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области Украины, ЛНР и ДНР, а также отразили 11 контратак ВСУ, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 и 105 мм орудие M119 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б" и 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241207/krym-1987862418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины