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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2024
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12:23 07.12.2024 (обновлено: 12:31 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/zapad-1987872846.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2024
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области Украины, ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:23
2024-12-07T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области Украины, ЛНР и ДНР, а также отразили 11 контратак ВСУ, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 и 105 мм орудие M119 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б" и 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241207/krym-1987862418.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Запада" отразили 11 контратак противника в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области Украины, ЛНР и ДНР, а также отразили 11 контратак ВСУ, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, они отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 и 105 мм орудие M119 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б" и 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
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