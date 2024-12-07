https://ria.ru/20241207/zakharova-1987841381.html

Захарова призвала Запад позаботиться о спасении Украины

Захарова призвала Запад позаботиться о спасении Украины - РИА Новости, 07.12.2024

Захарова призвала Запад позаботиться о спасении Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад позаботиться о спасении "остатков" Украины, а не о ее победе, прекратив поставки оружия киевскому РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:42

2024-12-07T01:42

2024-12-07T05:39

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад позаботиться о спасении "остатков" Украины, а не о ее победе, прекратив поставки оружия киевскому режиму. Так она ответила на слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о необходимости добиться "победы" Киева."Что касается "победы Украины", то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом "спасение", для чего необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев. В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен", - написала она в своем Telegram-канале. Так Захарова прокомментировала слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который заявил, что после выступления главы МИД РФ Лаврова на СМИД ОБСЕ необходимо "обеспечить победу Украины", поскольку Россия "нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН". "У меня один вопрос к правительству Норвегии: где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие натовцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году", - отметила Захарова. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, который поддержали западные страны, они являются зачинщиками и подстрекателями, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20241206/dengi-1987835733.html

https://ria.ru/20241206/kanada-1987814216.html

https://ria.ru/20241206/ukraina-1987737934.html

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украина, россия, норвегия, мария захарова, эспен барт эйде, владимир путин, оон, нато, обсе