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ВСУ потеряли более 380 военнослужащих в Курской области - РИА Новости, 07.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 07.12.2024 (обновлено: 14:16 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vsu-1987878779.html
ВСУ потеряли более 380 военнослужащих в Курской области
ВСУ потеряли более 380 военнослужащих в Курской области - РИА Новости, 07.12.2024
ВСУ потеряли более 380 военнослужащих в Курской области
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 380 человек и боевую бронемашину, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:38
2024-12-07T14:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 380 человек и боевую бронемашину, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 380 военнослужащих в Курской области

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 380 военнослужащих

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 380 человек и боевую бронемашину, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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