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ВСУ потеряли более 380 военнослужащих в Курской области

ВСУ потеряли более 380 военнослужащих в Курской области - РИА Новости, 07.12.2024

ВСУ потеряли более 380 военнослужащих в Курской области

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 380 человек и боевую бронемашину, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:38

2024-12-07T13:38

2024-12-07T14:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 380 человек и боевую бронемашину, трое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)