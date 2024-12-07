https://ria.ru/20241207/vostok-1987848864.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 07.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Украинские формирования в течение суток потеряли до 140 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки и две боевые бронемашины HMMWV в зоне... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T05:22
2024-12-07T05:22
2024-12-07T05:22
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мирный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские формирования в течение суток потеряли до 140 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки и две боевые бронемашины HMMWV в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Комара, Нового Комара, Днепроэнергии и Нескучного. Сорвали действия трех инженерных групп в районах Мирного и Гуляйполе", - рассказал Чехов. По его данным, огнем артиллерии поражены опорные пункты, места скопления живой силы и техники подразделений ВСУ в районах Разлива, Раздольного и Нового Комара. "В течение суток противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV, две самоходные артиллерийские установки - "Богдана" и "Акация", два БПЛА самолетного типа", - добавил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987646755.html
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мирный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мирный, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих в зоне действия группировки Восток