Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка
Поезд "Москва — Владивосток" насмерть сбил подростка, который шел вдоль путей
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пассажирский поезд насмерть сбил подростка, который шел вдоль путей во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу Восточное межрегиональное СУТ СК России.
По данным ведомства, инцидент произошёл в пятницу вечером на 9282-м километре перегона станция Первая Речка - станция Вторая Речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке.
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"Пассажирским поездом смертельно травмирован 17-летний молодой человек, который шел вдоль железнодорожных путей, направляясь к месту жительства, и не заметил приближавшийся подвижной состав. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства в Тelegram-канале.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В свою очередь, Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что инцидент произошёл около 18.30 (11.30 мск): электропоезд Москва - Владивосток, предварительно, задел подростка подвижным составом в районе поворота.
"Приморской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - уточнили в ведомстве.
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