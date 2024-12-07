https://ria.ru/20241207/vladivostok-1987891585.html

Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка

Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка - РИА Новости, 07.12.2024

Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка

Пассажирский поезд насмерть сбил подростка, который шел вдоль путей во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу Восточное межрегиональное СУТ РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:27

2024-12-07T15:27

2024-12-07T15:27

происшествия

владивосток

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная железная дорога

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пассажирский поезд насмерть сбил подростка, который шел вдоль путей во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу Восточное межрегиональное СУТ СК России. По данным ведомства, инцидент произошёл в пятницу вечером на 9282-м километре перегона станция Первая Речка - станция Вторая Речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке. "Пассажирским поездом смертельно травмирован 17-летний молодой человек, который шел вдоль железнодорожных путей, направляясь к месту жительства, и не заметил приближавшийся подвижной состав. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства в Тelegram-канале. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В свою очередь, Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что инцидент произошёл около 18.30 (11.30 мск): электропоезд Москва - Владивосток, предварительно, задел подростка подвижным составом в районе поворота. "Приморской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241013/dagestan-1977813948.html

https://ria.ru/20240823/passazhir-1968015442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владивосток, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога, дальневосточная транспортная прокуратура