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Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка - РИА Новости, 07.12.2024
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15:27 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/vladivostok-1987891585.html
Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка
Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка - РИА Новости, 07.12.2024
Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка
Пассажирский поезд насмерть сбил подростка, который шел вдоль путей во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу Восточное межрегиональное СУТ РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:27
2024-12-07T15:27
происшествия
владивосток
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пассажирский поезд насмерть сбил подростка, который шел вдоль путей во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу Восточное межрегиональное СУТ СК России. По данным ведомства, инцидент произошёл в пятницу вечером на 9282-м километре перегона станция Первая Речка - станция Вторая Речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке. "Пассажирским поездом смертельно травмирован 17-летний молодой человек, который шел вдоль железнодорожных путей, направляясь к месту жительства, и не заметил приближавшийся подвижной состав. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства в Тelegram-канале. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В свою очередь, Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что инцидент произошёл около 18.30 (11.30 мск): электропоезд Москва - Владивосток, предварительно, задел подростка подвижным составом в районе поворота. "Приморской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241013/dagestan-1977813948.html
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происшествия, владивосток, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога, Дальневосточная транспортная прокуратура
Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка

Поезд "Москва — Владивосток" насмерть сбил подростка, который шел вдоль путей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пассажирский поезд насмерть сбил подростка, который шел вдоль путей во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу Восточное межрегиональное СУТ СК России.
По данным ведомства, инцидент произошёл в пятницу вечером на 9282-м километре перегона станция Первая Речка - станция Вторая Речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке.
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"Пассажирским поездом смертельно травмирован 17-летний молодой человек, который шел вдоль железнодорожных путей, направляясь к месту жительства, и не заметил приближавшийся подвижной состав. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства в Тelegram-канале.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В свою очередь, Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что инцидент произошёл около 18.30 (11.30 мск): электропоезд Москва - Владивосток, предварительно, задел подростка подвижным составом в районе поворота.
"Приморской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияВладивостокРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорогаДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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