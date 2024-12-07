https://ria.ru/20241207/vladivostok-1987885110.html

Во Владивостоке возбудили дело после наезда экскаватора на девочку

Во Владивостоке возбудили дело после наезда экскаватора на девочку - РИА Новости, 07.12.2024

Во Владивостоке возбудили дело после наезда экскаватора на девочку

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после наезда экскаватора на 13-летнюю девочку во... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:39

2024-12-07T14:39

2024-12-07T14:54

происшествия

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после наезда экскаватора на 13-летнюю девочку во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону. В субботу прокуратура Приморья сообщила, что экскаватор наехал на ребёнка во Владивостоке, девочка госпитализирована. В надзорном ведомстве уточняли, что инцидент произошёл днём во время работ по благоустройству городской набережной во Владивостоке. "По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении. На месте работают следователи регионального СК, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, информирует ведомство. Отмечается, что экскаватор наехал на девочку, которая шла вместе с мамой по улице адмирала Фокина. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что девочка поступила в больницу в тяжёлом состоянии. "У ребенка перелом костей таза и плюсневых костей стопы... (Сейчас) ее перевели в отделение детской травматологии. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241126/avariya-1985873136.html

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происшествия, владивосток, россия