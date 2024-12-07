https://ria.ru/20241207/turtsiya-1987912950.html

Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган

Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.12.2024

Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган

Турция желает Сирии только мира и не покушается на ее территорию, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T18:14

2024-12-07T18:14

2024-12-07T18:14

в мире

сирия

алеппо

реджеп тайип эрдоган

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Турция желает Сирии только мира и не покушается на ее территорию, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы не покушаемся ни на чьи территории, даже на камешек в какой-либо другой стране. Мы надеемся в ближайшее время увидеть, что наш сосед Сирия спустя 13 лет страданий вернется к миру, стабильности и спокойствию", - заявил Эрдоган, выступая в Газиантепе, центре провинции, граничащей с Сирией. Эрдоган отметил, что сирийские власти не отреагировали позитивно "на протянутую руку Турции". Террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241203/putin-1987187585.html

https://ria.ru/20241207/lavrov-1987905004.html

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в мире, сирия, алеппо, реджеп тайип эрдоган, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, турция, россия