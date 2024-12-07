Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция желает Сирии только мира и не покушается на ее территории
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Турция желает Сирии только мира и не покушается на ее территорию, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не покушаемся ни на чьи территории, даже на камешек в какой-либо другой стране. Мы надеемся в ближайшее время увидеть, что наш сосед Сирия спустя 13 лет страданий вернется к миру, стабильности и спокойствию", - заявил Эрдоган, выступая в Газиантепе, центре провинции, граничащей с Сирией.
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Эрдоган отметил, что сирийские власти не отреагировали позитивно "на протянутую руку Турции".
Террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация