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Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.12.2024
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18:14 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/turtsiya-1987912950.html
Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган
Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.12.2024
Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган
Турция желает Сирии только мира и не покушается на ее территорию, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T18:14
2024-12-07T18:14
в мире
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алеппо
реджеп тайип эрдоган
воздушно-космические силы россии
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СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Турция желает Сирии только мира и не покушается на ее территорию, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы не покушаемся ни на чьи территории, даже на камешек в какой-либо другой стране. Мы надеемся в ближайшее время увидеть, что наш сосед Сирия спустя 13 лет страданий вернется к миру, стабильности и спокойствию", - заявил Эрдоган, выступая в Газиантепе, центре провинции, граничащей с Сирией. Эрдоган отметил, что сирийские власти не отреагировали позитивно "на протянутую руку Турции". Террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241203/putin-1987187585.html
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в мире, сирия, алеппо, реджеп тайип эрдоган, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, турция, россия
В мире, Сирия, Алеппо, Реджеп Тайип Эрдоган, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Турция, Россия
Турция не покушается на территории Сирии, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция желает Сирии только мира и не покушается на ее территории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Турция желает Сирии только мира и не покушается на ее территорию, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не покушаемся ни на чьи территории, даже на камешек в какой-либо другой стране. Мы надеемся в ближайшее время увидеть, что наш сосед Сирия спустя 13 лет страданий вернется к миру, стабильности и спокойствию", - заявил Эрдоган, выступая в Газиантепе, центре провинции, граничащей с Сирией.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии
3 декабря, 20:07
Эрдоган отметил, что сирийские власти не отреагировали позитивно "на протянутую руку Турции".
Террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
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В миреСирияАлеппоРеджеп Тайип ЭрдоганВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024ТурцияРоссия
 
 
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