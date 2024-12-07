https://ria.ru/20241207/trevoga-1987852862.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T07:26

2024-12-07T07:26

2024-12-07T07:26

специальная военная операция на украине

украина

кировоградская область

черниговская область

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской и Черниговской областях. В 7.13 (по мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Николаевской, следом в Днепропетровской, Сумской, Кировоградской.

https://ria.ru/20241207/ukraina-1987849228.html

украина

кировоградская область

черниговская область

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украина, кировоградская область, черниговская область