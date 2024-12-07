https://ria.ru/20241207/trevoga-1987852862.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:26
2024-12-07T07:26
2024-12-07T07:26
специальная военная операция на украине
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кировоградская область
черниговская область
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской и Черниговской областях. В 7.13 (по мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Николаевской, следом в Днепропетровской, Сумской, Кировоградской.
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987849228.html
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украина, кировоградская область, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Черниговская область
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу