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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/trevoga-1987852862.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:26
2024-12-07T07:26
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
черниговская область
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской и Черниговской областях. В 7.13 (по мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Николаевской, следом в Днепропетровской, Сумской, Кировоградской.
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987849228.html
украина
кировоградская область
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украина, кировоградская область, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Черниговская область
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Сумской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в субботу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской и Черниговской областях.
В 7.13 (по мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Николаевской, следом в Днепропетровской, Сумской, Кировоградской.
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
05:31
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКировоградская областьЧерниговская область
 
 
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