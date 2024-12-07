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На митингах в Тбилиси 28 человек задержали за групповое насилие

На митингах в Тбилиси 28 человек задержали за групповое насилие - РИА Новости, 07.12.2024

На митингах в Тбилиси 28 человек задержали за групповое насилие

МВД Грузии сообщает, что по уголовным делам в связи с групповым насилием в ходе митингов в Тбилиси в целом задержаны 28 человек. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:08

2024-12-07T15:08

2024-12-07T17:14

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парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. МВД Грузии сообщает, что по уголовным делам в связи с групповым насилием в ходе митингов в Тбилиси в целом задержаны 28 человек."По фактам организации, руководства или участия в групповом насилии во время акций, публичных призывов к насильственным действиям, а также подготовки взрыва, нападения на полицию, причинения ущерба имуществу… к этому времени задержаны 28 человек", - отмечено в заявлении.По данным ведомства, по уголовным делам в ходе ночной акции были задержаны 2 человека, при этом по административному правонарушению, что подразумевает мелкое хулиганство и неповиновение полиции, за ночь задержаны 48 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, в мире, ираклий кобахидзе