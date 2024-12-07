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Спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 07.12.2024
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02:18 07.12.2024 (обновлено: 08:51 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987843163.html
Спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 07.12.2024
Спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Полицейскому спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:18
2024-12-07T08:51
протесты в грузии — 2024
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Полицейскому спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.С помощью водометов спецназу удалось заставить протестующих сначала отойти от парламента Грузии, а затем и с проспекта Руставели, где он расположен. По улице Реваза Логидзе около тысячи демонстрантов спустились к набережной реки Куры, где продолжили шествие по проезжей части прилегающих улиц. Водители пытались не задеть их, некоторые приветствовали манифестантов гудками.На проспекте Руставели остались только полицейские.В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси прошел девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинали металлический забор перед парламентом, закидывали полицейских камнями и хлопушками, обстреливали фейерверками.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
https://ria.ru/20241207/gruziya-1987838340.html
https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987836989.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Полиция водометами оттесняет протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Грузинская полиция водометами оттесняет протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси, некоторых задерживают, передаёт корреспондент РИА Новости. Демонстранты в ответ отстреливаются фейерверками.
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протесты в грузии — 2024, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире
Протесты в Грузии — 2024, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире
Спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Грузинский спецназ оттеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Полицейскому спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
С помощью водометов спецназу удалось заставить протестующих сначала отойти от парламента Грузии, а затем и с проспекта Руставели, где он расположен. По улице Реваза Логидзе около тысячи демонстрантов спустились к набережной реки Куры, где продолжили шествие по проезжей части прилегающих улиц. Водители пытались не задеть их, некоторые приветствовали манифестантов гудками.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси
00:19
На проспекте Руставели остались только полицейские.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси прошел девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинали металлический забор перед парламентом, закидывали полицейских камнями и хлопушками, обстреливали фейерверками.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси
Вчера, 23:49
Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.
В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Протесты в Грузии — 2024ТбилисиГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024В мире
 
 
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