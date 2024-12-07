https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987843163.html

Спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 07.12.2024

Спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Полицейскому спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T02:18

2024-12-07T02:18

2024-12-07T08:51

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Полицейскому спецназу удалось оттеснить протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.С помощью водометов спецназу удалось заставить протестующих сначала отойти от парламента Грузии, а затем и с проспекта Руставели, где он расположен. По улице Реваза Логидзе около тысячи демонстрантов спустились к набережной реки Куры, где продолжили шествие по проезжей части прилегающих улиц. Водители пытались не задеть их, некоторые приветствовали манифестантов гудками.На проспекте Руставели остались только полицейские.В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси прошел девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинали металлический забор перед парламентом, закидывали полицейских камнями и хлопушками, обстреливали фейерверками.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241207/gruziya-1987838340.html

https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987836989.html

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Полиция водометами оттесняет протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси Грузинская полиция водометами оттесняет протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси, некоторых задерживают, передаёт корреспондент РИА Новости. Демонстранты в ответ отстреливаются фейерверками. 2024-12-07T02:18 true PT1M02S

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