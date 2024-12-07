https://ria.ru/20241207/spetsoperatsiya-1987885517.html
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка - РИА Новости, 07.12.2024
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:55
2024-12-07T17:55
2024-12-07T17:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
т-64
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили танк Т-64 ВСУ. После анализа полученных разведданных они приняли решение об огневом воздействии на танк противника. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был уничтожен", - уточнили в МО РФ. На опубликованных Минобороны кадрах показаны взрыв, детонация боекомплекта украинского танка и начавшийся после этого пожар.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Уничтожение танка ВСУ "Ланцетом" в приграничном районе Курской области
💥 Очередной танк ВСУ не пережил встречу с «Ланцетом» в приграничном районе Курской области
2024-12-07T17:55
true
PT0M23S
РИА Новости
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россия, курская область, вооруженные силы украины, т-64
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Т-64
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" танка ВСУ в Курской области