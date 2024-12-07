https://ria.ru/20241207/spetsoperatsiya-1987885517.html

Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка

Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка - РИА Новости, 07.12.2024

Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:55

2024-12-07T17:55

2024-12-07T17:55

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

т-64

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили танк Т-64 ВСУ. После анализа полученных разведданных они приняли решение об огневом воздействии на танк противника. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был уничтожен", - уточнили в МО РФ. На опубликованных Минобороны кадрах показаны взрыв, детонация боекомплекта украинского танка и начавшийся после этого пожар.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танка ВСУ "Ланцетом" в приграничном районе Курской области 💥 Очередной танк ВСУ не пережил встречу с «Ланцетом» в приграничном районе Курской области 2024-12-07T17:55 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, вооруженные силы украины, т-64