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Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка - РИА Новости, 07.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/spetsoperatsiya-1987885517.html
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка - РИА Новости, 07.12.2024
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:55
2024-12-07T17:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
т-64
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили танк Т-64 ВСУ. После анализа полученных разведданных они приняли решение об огневом воздействии на танк противника. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был уничтожен", - уточнили в МО РФ. На опубликованных Минобороны кадрах показаны взрыв, детонация боекомплекта украинского танка и начавшийся после этого пожар.
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россия
курская область
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Уничтожение танка ВСУ "Ланцетом" в приграничном районе Курской области
💥 Очередной танк ВСУ не пережил встречу с «Ланцетом» в приграничном районе Курской области
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россия, курская область, вооруженные силы украины, т-64
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Т-64
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" украинского танка

Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" танка ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили танк Т-64 ВСУ. После анализа полученных разведданных они приняли решение об огневом воздействии на танк противника.
«
"В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был уничтожен", - уточнили в МО РФ.
На опубликованных Минобороны кадрах показаны взрыв, детонация боекомплекта украинского танка и начавшийся после этого пожар.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныТ-64
 
 
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