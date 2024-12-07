https://ria.ru/20241207/spetsnaz-1987877011.html

Герой России Мищенко рассказал о бое, за который был награжден

Герой России Мищенко рассказал о бое, за который был награжден - РИА Новости, 07.12.2024

Герой России Мищенко рассказал о бое, за который был награжден

Подразделение спецназа Росгвардии из 18 человек уничтожило более 50 украинских националистов, три минометных расчета, две командно-штабные машины и узел связи... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:19

2024-12-07T13:19

2024-12-07T16:39

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подразделение спецназа Росгвардии из 18 человек уничтожило более 50 украинских националистов, три минометных расчета, две командно-штабные машины и узел связи противника в марте 2022 года, рассказал РИА Новости в преддверии Дня героев Отечества командир группы спецназа, Герой России Алексей Мищенко о подробностях боя, за который получил "Золотую Звезду". По словам Мищенко, командование поставило задачу освободить от националистов один из населенных пунктов на Харьковском направлении. Его подразделение должно было заблокировать ведущую к селу автомобильную дорогу, чтобы отрезать пути подхода резерва противника. Для этого российским спецназовцам требовалось пройти к шоссе через лес, в котором находилась заброшенная воинская часть ПВО. "По крайней мере, мы так думали, потому что ранее неоднократно просматривали ее с беспилотников. Но вскоре нашли свежие следы. Пройдя вглубь части, заметили вооруженного бойца ВСУ, который начал стрелять из автомата в нашу сторону и был уничтожен на месте. В 6:30 утра начался обстрел от других националистов, укрывшихся в двух казармах, завязался бой, в первые пять секунд трое моих подчиненных получили ранения. Один из них был тяжело ранен, остальные два остались на том же месте, чтобы прикрыть третьего. Мы не могли их оттянуть, настолько шквальный огонь из минометов и РПГ пустил противник. Через полчаса ранили еще одного. Украинские военные попытались зайти в тыл с левого фланга. Но я это предвидел — перебросил группу бойцов в том же направлении, в результате чего разбили боевиков ВСУ", — рассказал Мищенко. На тот момент российские спецназовцы находились в полусотне метров от двух казарм, именно оттуда по ним открыли огонь больше 50 националистов. Когда половина бойцов была ранена, Мищенко запросил группу эвакуации. "У врага была выигрышная позиция, мы оказались перед ним как на ладони", — вспоминает подполковник. По словам Мищенко, было принято решение наводить артиллерию, но разрушить казармы и выдворить оттуда боевиков не получилось, поэтому впоследствии запросили два танка. Сперва они начали стрелять по казармам, затем закрыли броней от огня раненых, благодаря чему российские военные смогли забрать товарищей живыми."Бой длился больше семи часов, только около 13:00 у нас получилось полностью очистить воинскую часть. Группой из 18 человек мы уничтожили более 50 националистов, три минометных расчета, две командно-штабные машины и узел связи противника", — уточнил Герой России. Мищенко участвовал в СВО с февраля 2022 года по январь 2023-го, сражался на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, командира группы специального назначения Алексея Мищенко удостоили звания Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда".Девятого декабря в России будут отмечать День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

https://ria.ru/20241206/sholomy-1987744912.html

https://ria.ru/20241119/geroi-1984486931.html

https://ria.ru/20240530/putin-1949502898.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)