https://ria.ru/20241207/siriya-1987890286.html

Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна

Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна - РИА Новости, 07.12.2024

Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна

Сирийские войска контролируют город Эль-Карьятейн, сообщение о его захвате террористами не соответствует действительности, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:21

2024-12-07T15:21

2024-12-07T15:21

война в сирии

в мире

эль-карьятейн

сирия

хомс (город)

исламское государство*

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Сирийские войска контролируют город Эль-Карьятейн, сообщение о его захвате террористами не соответствует действительности, сообщило министерство обороны Сирии. "Сообщения, опубликованные в ряде СМИ о захвате Эль-Карьятейн на юго-западе провинции Хомс террористами, не соответствуют действительности. Наши силы находятся на своих позициях в полной боевой готовности", - говорится в заявлении. Ранее ряд региональных СМИ опубликовали сообщения, что отряды террористов якобы захватили ряд населенных пунктов на востоке и юго-востоке провинции Хомс, включая ас-Сухна, Карьятейн и Пальмиру. Эль-Карьятейн с преимущественно христианским населением был захвачен боевиками террористической группировки "Исламское государство"* в 2015 году. В 2016 году правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил освободили город, но в конце сентября 2017 года боевики вновь оккупировали его. Двадцать первого октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во второй раз освободили Эль-Карьятейн.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20241204/siriya-1987263956.html

эль-карьятейн

сирия

хомс (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эль-карьятейн, сирия, хомс (город), исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024