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Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:21 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/siriya-1987890286.html
Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна
Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна - РИА Новости, 07.12.2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна
Сирийские войска контролируют город Эль-Карьятейн, сообщение о его захвате террористами не соответствует действительности, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:21
2024-12-07T15:21
война в сирии
в мире
эль-карьятейн
сирия
хомс (город)
исламское государство*
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Сирийские войска контролируют город Эль-Карьятейн, сообщение о его захвате террористами не соответствует действительности, сообщило министерство обороны Сирии. "Сообщения, опубликованные в ряде СМИ о захвате Эль-Карьятейн на юго-западе провинции Хомс террористами, не соответствуют действительности. Наши силы находятся на своих позициях в полной боевой готовности", - говорится в заявлении. Ранее ряд региональных СМИ опубликовали сообщения, что отряды террористов якобы захватили ряд населенных пунктов на востоке и юго-востоке провинции Хомс, включая ас-Сухна, Карьятейн и Пальмиру. Эль-Карьятейн с преимущественно христианским населением был захвачен боевиками террористической группировки "Исламское государство"* в 2015 году. В 2016 году правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил освободили город, но в конце сентября 2017 года боевики вновь оккупировали его. Двадцать первого октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во второй раз освободили Эль-Карьятейн.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20241204/siriya-1987263956.html
эль-карьятейн
сирия
хомс (город)
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в мире, эль-карьятейн, сирия, хомс (город), исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Эль-Карьятейн, Сирия, Хомс (город), Исламское государство*, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна

Минобороны САР: город Эль-Карьятейн находится под контролем сирийских военных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы сирийской армии у города Эль-Карьятейн в Сирии
Бойцы сирийской армии у города Эль-Карьятейн в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы сирийской армии у города Эль-Карьятейн в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Сирийские войска контролируют город Эль-Карьятейн, сообщение о его захвате террористами не соответствует действительности, сообщило министерство обороны Сирии.
«
"Сообщения, опубликованные в ряде СМИ о захвате Эль-Карьятейн на юго-западе провинции Хомс террористами, не соответствуют действительности. Наши силы находятся на своих позициях в полной боевой готовности", - говорится в заявлении.
Ранее ряд региональных СМИ опубликовали сообщения, что отряды террористов якобы захватили ряд населенных пунктов на востоке и юго-востоке провинции Хомс, включая ас-Сухна, Карьятейн и Пальмиру.
Эль-Карьятейн с преимущественно христианским населением был захвачен боевиками террористической группировки "Исламское государство"* в 2015 году. В 2016 году правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил освободили город, но в конце сентября 2017 года боевики вновь оккупировали его. Двадцать первого октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во второй раз освободили Эль-Карьятейн.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Война в СирииВ миреЭль-КарьятейнСирияХомс (город)Исламское государство*Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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