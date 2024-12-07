Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна
Минобороны САР: город Эль-Карьятейн находится под контролем сирийских военных
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы сирийской армии у города Эль-Карьятейн в Сирии
Бойцы сирийской армии у города Эль-Карьятейн в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Сирийские войска контролируют город Эль-Карьятейн, сообщение о его захвате террористами не соответствует действительности, сообщило министерство обороны Сирии.
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"Сообщения, опубликованные в ряде СМИ о захвате Эль-Карьятейн на юго-западе провинции Хомс террористами, не соответствуют действительности. Наши силы находятся на своих позициях в полной боевой готовности", - говорится в заявлении.
Ранее ряд региональных СМИ опубликовали сообщения, что отряды террористов якобы захватили ряд населенных пунктов на востоке и юго-востоке провинции Хомс, включая ас-Сухна, Карьятейн и Пальмиру.
Эль-Карьятейн с преимущественно христианским населением был захвачен боевиками террористической группировки "Исламское государство"* в 2015 году. В 2016 году правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил освободили город, но в конце сентября 2017 года боевики вновь оккупировали его. Двадцать первого октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во второй раз освободили Эль-Карьятейн.
* Террористическая группировка, запрещенная в России