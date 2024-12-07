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В Катаре предупредили о возможной гражданской войне в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
11:36 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html
В Катаре предупредили о возможной гражданской войне в Сирии
В Катаре предупредили о возможной гражданской войне в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
В Катаре предупредили о возможной гражданской войне в Сирии
Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани предупредил о возможности гражданской войны в Сирии в результате развития нынешней ситуации, РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T11:36
2024-12-07T11:36
война в сирии
в мире
сирия
катар
обострение ситуации в сирии — 2024
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани предупредил о возможности гражданской войны в Сирии в результате развития нынешней ситуации, если не будет найдено политическое решение."Ситуация в Сирии развивается и может стать более опасной. Мы предупреждаем о возможности гражданской войны... Есть опасения, что гражданская война поставит под угрозу единство Сирии, если не будет достигнуто политическое решение", - сказал Аль Тани во время Дохийского форума в субботу.Он указал, что "необходимо создать необходимые рамки, чтобы мы могли достичь устойчивого решения в Сирии".Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html
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в мире, сирия, катар, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Катар, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Катаре предупредили о возможной гражданской войне в Сирии

Премьер Катара предупредил о возможности гражданской войне в Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани предупредил о возможности гражданской войны в Сирии в результате развития нынешней ситуации, если не будет найдено политическое решение.
"Ситуация в Сирии развивается и может стать более опасной. Мы предупреждаем о возможности гражданской войны... Есть опасения, что гражданская война поставит под угрозу единство Сирии, если не будет достигнуто политическое решение", - сказал Аль Тани во время Дохийского форума в субботу.
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа
Вчера, 09:56
Он указал, что "необходимо создать необходимые рамки, чтобы мы могли достичь устойчивого решения в Сирии".
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии, утверждает NYT
Вчера, 05:54
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ) в Идлибе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Боевики в Сирии начали производить управляемые ракеты, пишут СМИ
5 декабря, 12:25
 
Война в СирииВ миреСирияКатарОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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