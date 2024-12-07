https://ria.ru/20241207/siriya-1987850022.html

Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии, утверждает NYT

Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии, утверждает NYT - РИА Новости, 07.12.2024

Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии, утверждает NYT

Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Иран начал эвакуацию своих военных, сотрудников дипмиссии и их семей, а также... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T05:54

2024-12-07T05:54

2024-12-07T05:54

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Иран начал эвакуацию своих военных, сотрудников дипмиссии и их семей, а также гражданского населения из Сирии. "Иран в пятницу начал эвакуацию своего военного командования и личного состава из Сирии... Среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан - высокопоставленные командиры "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС)... Личный состав КСИР, некоторые сотрудники дипмиссии, их семьи и гражданское население Ирана также эвакуируется", - пишет издание со ссылкой на местных чиновников и трех иранских официальных лиц. Отмечается, что эвакуация частично проводится на рейсах в Тегеран, а также по наземным маршрутам в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241206/siriya-1987824155.html

https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html

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в мире, сирия, иран, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024