Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии, утверждает NYT
NYT: Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Иран начал эвакуацию своих военных, сотрудников дипмиссии и их семей, а также гражданского населения из Сирии.
"Иран в пятницу начал эвакуацию своего военного командования и личного состава из Сирии... Среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан - высокопоставленные командиры "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС)... Личный состав КСИР, некоторые сотрудники дипмиссии, их семьи и гражданское население Ирана также эвакуируется", - пишет издание со ссылкой на местных чиновников и трех иранских официальных лиц.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Террористическая организация, запрещена в России